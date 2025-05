Il “Dibu” Martinez in Serie A: le cifre del colpo per la Champions

Ha lasciato il Villa Park in lacrime, il portiere argentino che potrebbe aver concluso la sua avventura all’Aston Villa.

Rappresenta un’occasione importante in Serie A, il Dibu Martinez, se si considerano anche le cifre accessibili per il suo cartellino. Chiedendo la cessione al proprio club, l’Aston Villa non si metterà di traverso e con l’intento di far bene anche al Mondiale 2026 che sarà con l’Argentina, il portiere campione del Mondo e ad oggi considerato il miglior estremo difensore secondo i premi vinti anche a livello individuale, potrebbe scegliere un club prestigioso.

Dalla Spagna hanno fatto già sapere che il Barcellona avrebbe chiesto informazioni, così come il Chelsea. Precisamente da Fichajes.net hanno fatto conoscere anche le cifre del colpo Emiliano Martinez e occhio quindi a quella che è la possibilità di vederlo in Serie A, tra i pali di uno stadio che lo legherebbe indissolubilmente al suo finale di carriera ad altissimi livelli.

Emiliano Martinez è il colpo possibile in Serie A: la destinazione

È finito un altro campionato in Premier League, ma questa volta dirà addio il portiere argentino dal campionato britannico. Con l’arrivo dell’estate e il calciomercato ormai alle porte, i riflettori si accendono su Emiliano “il Dibu” Martinez.

Dall’Inghilterra avevano fatto sapere che, l’estremo difensore argentino, avrebbe manifestato la volontà di lasciare il club dell’Aston Villa. E questo accende inevitabilmente l’interesse tra i top club in Europa, tra cui figura anche il Napoli, che cerca certezze tra i pali in vista della Champions League che tornerà a giocare a prescindere se sarà o meno Scudetto venerdì.

In terra partenopea, infatti, è ancora incerto il futuro in porta. Alex Meret, titolare degli azzurri nelle ultime stagioni, ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e al momento il rinnovo non è cosa così certa. Ed è per questo che, l’ipotesi di cogliere al volo l’occasione di portarsi tra i pali del Diego Armando Maradona un leader carismatico e forte in porta, proprio come Emiliano Martinez, intriga Giovanni Manna per il grande colpo dall’Inghilterra. Da decidere poi, eventualmente, chi affiancargli come vice.

Le cifre del colpo Emiliano Martinez

A prescindere da dove andrà, non saranno spropositate le cifre che chiederà l’Aston Villa per il Dibu Martinez.

Per ora si tratta solo di un’ipotesi, ma Emiliano Martinez rientrerebbe perfettamente per caratteristiche tecniche tra i pali e per carisma in porta, che cercherebbe la formazione di Conte o di chi allenerà il Napoli nel 2026. A convincere Martinez potrebbe essere anche la sola idea di ritrovarsi un un ambiente come quello partenopeo che, per ovvi motivi legati alla sua Argentina, potrebbe mettere ancora più in risalto quelle che sono le sue qualità da portiere e leader, con mentalità più che vincente, nell’Argentina di Scaloni.