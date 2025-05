Scoppia il caso Osimhen a poche ore dal match Scudetto: sentenza e penalizzazioni

Il caso Osimhen fa tremare i tifosi del Napoli: l’ufficialità è appena arrivata, come può cambiare la classifica.

Manca ormai solo un giorno ai 90 minuti decisivi che assegneranno lo scudetto 2025. Il Napoli potrà contare su un Maradona stracolmo: la spinta del pubblico partenopeo sarà fondamentale per gli uomini di Conte, che hanno bisogno di un successo contro il Cagliari già salvo per laurearsi campioni d’Italia. L’Inter ha probabilmente sprecato il match-ball in casa con la Lazio ma i nerazzurri non vogliono comunque darsi per vinti: la missione è vincere a Como e sperare in un miracolo.

Eppure, anche se il quarto scudetto della storia del Napoli è ormai davvero molto vicino, i tifosi partenopei sono preoccupati da una vicenda che potrebbe ancora avere un peso nella corsa scudetto. Stiamo parlando del caso Osimhen, ovvero il presunto reato di falso in bilancio per le operazioni di mercato che hanno portato a Napoli l’ex attaccante del Lille (oggi in prestito al Galatasaray) in cambio di alcuni giocatori (Liguori, Manzi e Palmieri, pagati 20 milioni dal club francese).

Il Napoli era già stato prosciolto dalle accuse ma i nuovi e rilevanti elementi di prova emersi negli scorsi mesi – e non ancora presi in considerazione dalla giustizia sportiva – avevano fatto temere la riapertura del procedimento da parte del Procuratore Federale Giuseppe Chiné. Tuttavia, stando a quanto riferito dall’avvocato Michele La Francesca, gli azzurri non dovrebbero più avere nulla di cui preoccuparsi.

Penalizzazioni per il caso Osimhen: ora è ufficiale

La Francesca fa infatti notare che Chiné aveva 30 giorni di tempo dalla ricezione del carteggio penale per richiedere alla Corte Federale d’Appello la revoca della sentenza che aveva stabilito la non colpevolezza del Napoli. Gli atti sono pervenuti al Procuratore Federale lo scorso 9 aprile, pertanto entro il 9 maggio avrebbe dovuto avanzare alla CFA la richiesta di revocazione.

Tutto ciò pare non sia avvenuto, pertanto è ragionevole pensare che Chiné non abbia rinvenuto nel carteggio penale elementi per far riaprire il caso Osimhen. Quando la questione delle plusvalenze fittizie riguardò la Juventus il Procuratore Federale ricevette gli atti il 24 novembre 2022 e richiese la revoca della sentenza il 22 dicembre successivo, rispettando quindi la tempistica dei 30 giorni.

Il fatto che né sul sito della FIGC né su quello del Napoli sia comparso nulla lascia pensare che Chiné abbia archiviato il caso. Ciò vuol dire che la classifica che verrà fuori dopo l’ultimo turno di campionato sarà quella definitiva.