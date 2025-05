Igli Tare parte col botto: triplo colpo da capogiro per rilanciare il Milan

Il Milan è pronto ad ufficializzare l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del club con l’albanese che dovrebbe firmare per tre anni con il club meneghino.

Dopo diversi sondaggi e molti incontri, la scelta del Milan per quello che riguarda il ruolo di ds è caduta su Igli Tare. L’ex Lazio è pronto a lavorare per provare a rilanciare il club dopo un’annata da dimenticare.

Igli Tare è pronto a firmare il contratto con il Milan ed iniziare a lavorare insieme al resto della dirigenza alla costruzione della squadra rossonera. L’ex dirigente della Lazio è sempre più vicino alla firma del contratto con il club meneghino che ha considerato necessario l’arrivo di un nuovo direttore sportivo all’interno della società. Nonostante fosse fermo, Igli Tare ha iniziato a guardarsi intorno per cercare di capire quali possano essere i profili adatti al rilancio della squadra. L’intenzione del dirigente è quella di andare a chiudere tre colpi per sistemare la rosa della squadra.

Arrivano i rinforzi in casa Milan: tre giocatori nel mirino

Sono tre i calciatori nel mirino di Igli Tare in vista della prossima stagione. I sogni del direttore sportivo sono rappresentati da Mario Gila, Dan Ndoye e Destiny Udogie. Tre colpi che il dirigente ritiene necessari per rilanciare il Milan in vista della prossima stagione.

Il difensore spagnolo della Juventus fu voluto alla Lazio proprio dal direttore sportivo albanese che ora vorrebbe portarlo al Milan per sistemare una retroguardia che in più di un’occasione ha mostrato delle falle durante la stagione che volge al termine. La concorrenza non manca per il difensore con diverse squadre inglesi e spagnole pronte a mettere sul piatto circa 20 milioni di per assicurarsi l’ex Real Madrid.

Piace molto anche Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna che proprio contro il Milan ha segnato il gol decisivo per la vittoria della Coppa Italia. Il calciatore svizzero piace a diverse squadre con i rossoblu che, grazie all’ottima stagione dell’ex Basilea, ha alzato il prezzo del cartellino del classe 2000 fino a 40 milioni di euro.

Difficile il colpo Udogie ma l’ex terzino dell’Udinese è considerato il sostituto ideale di Theo Hernandez, destinato all’addio al Milan durante la prossima estate. Il giocatore del Tottenham viene valutato 40 milioni di euro dagli Spurs con i rossoneri che dovrebbero reinvestire l’intera somma in arrivo per il francese per riportare in Italia il laterale della nazionale di Luciano Spalletti.