Torna Cristiano Ronaldo: la Juve lo ritrova al Mondiale per Club

Cristiano Ronaldo sempre più orientato a lasciare l’Al Nassr: la Juventus rischia di ritrovarselo come avversario al Mondiale per Club

L’avventura in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Nassr non è andata per niente secondo le aspettative di Cristiano Ronaldo che non avrebbe mai creduto di non riuscire a portare a casa un singolo trofeo in due anni.

In campo nazionale, l’Al Nassr non è mai stato davvero in lotta per il titolo, dimostrandosi chiaramente inferiore ad Al Hilal prima e ad Al Ittihad poi, mentre nell’AFC Champions League sono arrivate le amare eliminazioni contro Al Ain lo scorso anno e Kawasaki Frontale in questa stagione. Nonostante i tanti soldi spesi sul mercato, il club saudita non è mai riuscito a fare il salto di qualità che ci si aspettava e probabilmente a fine stagione Stefano Pioli dirà addio.

A novanta minuti dal termine della stagione, l’Al Nassr si trova al quarto posto in campionato, attualmente fuori da ogni competizione asiatica e Cristiano Ronaldo pare deciso a non restare un altro anno in Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese è chiaramente deluso per come sono andate le cose e si sta ora guardando intorno in cerca di un’ultima sfida.

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno in Europa per CR7, ma stando a quanto riportato da MARCA l’ex Real Madrid potrebbe presentarsi al Mondiale per Club vestendo una maglia del tutto a sorpresa, quella del Wydad Casablanca.

Cristiano Ronaldo tentato dal Wydad Casablanca: il portoghese ci pensa

Cristiano Ronaldo non vorrebbe perdersi un evento importante come il Mondiale per Club e sarebbe attratto dall’offerta presentatagli dal Wydad Casablanca. Secondo quanto riportato da MARCA il club africano, che sarà anche avversario della Juventus nel girone, sarebbe in pressing su CR7 che starebbe pensando eccome di unirsi alla rosa marocchina per disputare la competizione.

L’ennesima annata disastrosa all’Al Nassr ha lasciato l’amaro in bocca a Cristiano Ronaldo che vuole cambiare aria indipendentemente dal fatto che Pioli possa andare via o meno. Sebbene il Wydad non sia uno dei club più importanti al mondo, grazie al club marocchino il fuoriclasse portoghese potrebbe disputare il Mondiale per Club e mettersi in mostra ad un evento mondiale che potrebbe attirare ulteriore sguardi.

Nonostante i suoi 40 anni, Cristiano Ronaldo vuole dimostrare al mondo intero di poter essere ancora decisivo in una competizione internazionale e l’offerta del Wydad Casablanca potrebbe essere un’opportunità da non lasciarsi scappare per CR7, voglioso di riscattarsi dopo una stagione terribile.