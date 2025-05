50 milioni, Inter gelata: arrivano pessime notizie per i nerazzurri

L’Inter sta cominciando a concentrarsi sul mercato. Un obiettivo a lungo inseguito, però, sta per sfumare: pessime notizie per il club.

A fornire le linee guida da seguire, di recente, ci ha pensato Oaktree: l’Inter, in estate, dovrà dare la precedenza all’ingaggio di giovani talenti, dotati di ancora ampi margini di crescita e rivendibili in futuro. Input pienamente recepiti dalla dirigenza nerazzurra che in questi giorni, in attesa di focalizzarsi esclusivamente sulla finale di Champions League, ha cominciato a scandagliare il mercato alla ricerca di nuovi elementi di qualità da regalare a Simone Inzaghi. Diversi i profili vagliati, tra cui uno protagonista di una stagione da sogno: arrivare a lui, però, si preannuncia quasi impossibile.

Parliamo di Nico Paz, autentica rivelazione della Serie A e faro illuminante della manovra del Como. Sbarcato in riva al lago il 25 agosto, il 20enne ci ha messo poco tempo per ambientarsi e prendersi la scena mostrando personalità e una tecnica fuori dal comune. Ottimo il bottino da lui totalizzato finora: 6 reti e 9 assist in 34 gare disputate in campionato. Numeri eccellenti, che ha spinto la Beneamata ad iscriversi alla corsa e avviare i contatti volti a verificare la fattibilità dell’operazione.

Il problema principale, per il presidente Giuseppe Marotta, risiede nel fatto che anche il Real Madrid ha cominciato a muoversi in termini concreti, ritenendolo un ottimo rinforzo da consegnare a Xabi Alonso. Le ‘Merengues’ in particolare, alla luce dell’ottimo rendimento mostrato in campo dall’eclettico trequartista cresciuto a livello esponenziale sotto la gestione di Cesc Fabregas, appaiono sempre più orientate ad esercitare la clausola di recompra fissata a 9 milioni ed inserirlo così in pianta stabile nel gruppo 2025/26.

Mercato Inter, sfuma un colpo: servono 50 milioni

A confermare quanto sia divenuta irta di ostacoli che la strada che conduce al classe 2004 è stato il giornalista di ‘AS’ Fernando Tavero, intervenuto alla trasmissione ‘TiAmoCalciomercato’ in onda su Youtube. “Il giocatore ha soddisfatto le aspettative e i ‘Blancos’ vogliono riprenderlo già quest’estate. La situazione è su tavolo degli uffici del Real. Una nuova cessione? Il Madrid lo riprende per tenerlo, la sua valutazione è di 50 milioni”. Poi, ecco la frase destinata a spiazzare i tifosi nerazzurri: “L’argentino è un calciatore che piace molto a Xabi Alonso. L’inter è ormai fuori dai giochi“.

Parole nette che, salvo sorprese, obbligheranno la società a defilarsi e a spostare altrove il proprio mirino. Dopo Petar Sucic (preso dalla Dinamo Zagabria in cambio di 14 milioni), Marotta voleva Nico Paz per abbassare l’età media del reparto mediano e, al tempo stesso, aumentarne la competitività ma il matrimonio in questione difficilmente verrà celebrato.