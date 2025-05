Addio improvviso a soli 27 anni, il mondo del calcio è scioccato

Decisione a sorpresa quella presa dal giocatore che ha spiazzato i suoi tifosi ed il mondo del calcio: si ritira a soli 27 anni

A distanza di due anni dall’ultima partita ufficiale giocata con il proprio club prima del grave infortunio, il giocatore ha maturato la decisione di dire addio al calcio spiazzando tutti i suoi tifosi che non vedevano l’ora di rivederlo in campo.

La scelta di Nikolai Laursen ha lasciato tutti senza parole in casa Heracles Almelo e non solo. Il club olandese aveva rinnovato il contratto del proprio attaccante per un’altra stagione, nonostante quest’ultimo avesse subito un grave infortunio nel 2023, rompendosi il legamento crociato anteriore del ginocchio destro che lo ha tenuto fuori fino ad oggi. Un infortunio dal quale Laursen non si è ancora ripreso, rimanendo sotto osservazione per tuta la stagione e l’Heracles è rimasto al suo fianco.

Tuttavia è stato proprio l’attaccante a non voler più aspettare e, prendendo in contropiede sia il suo club che i tifosi, ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato a 27 anni. Laursen ha stupito il mondo del calcio con la sua scelta, anche perché ha fatto anche sapere che al termine della stagione tornerà nel suo paese d’origine, ovvero la Danimarca, dove tornerà a vivere la vita di un comune ragazzo di 27 anni, riprendendo in mano gli studi.

Clamoroso Laursen: l’attaccante lascia il calcio e torna a studiare

Dal campo e dal pallone all’università e ai libri, questa la decisione maturata da Nikolai Laursen dopo l’ennesima stagione dove ha potuto solo vedere i compagni giocare. La rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita nel 2023 ha segnato la carriera dell’attaccante dell’Heracles Almelo che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di tornare a studiare.

Ad Heracles TV, canale ufficiale del club bianconero, Laursen ha dichiarato come l’unica cosa che voglia è mantenere il suo ginocchio in condizioni buone e che ora tornerà a vivere una vita normale: “Devo andare avanti con la mia vita. Torno a casa. Studierò, forse andrò in vacanza per un po. Voglio che il mio ginocchio si mantenga in buone condizioni. Non credo che ci proverò di nuovo; forse tra qualche anno, quando mi mancherà molto. Devo pensare anche alla mia salute ed è ciò che ho scelto ora” ha affermato con decisione.

L’ultima partita di Laursen è datata marzo 2023 prima del terribile infortunio che lo ha costretto a restare lontano dai campi di gioco a lungo. L’attaccante ha aggiunto di essersi divertito molto durante la sua carriera come calciatore, nonostante due gravi infortuni, e porterà nel cuore tutti i ricordi e le gioie che gli ha regalato il calcio, anche se ha lasciato una porta aperta per un eventuale ritorno.