Ancora Juventus e Milan, lo scambio è folle: 60 milioni sul tavolo

Dopo le recenti operazioni, Juventus e Milan ci hanno preso gusto ma questa volta lo scambio è davvero pazzesco: 60 milioni di euro

Ultima di campionato vietata per i deboli di cuore. Le emozioni non sono certo terminate con l’esito del duello scudetto che, come nelle previsioni, ha regalato scintille. Domani, con fischio d’inizio dei match alle 20.45, verranno emessi tutti gli altri verdetti.

Dal quarto posto, ultimo utile per staccare il pass per la prossima edizione della Champions League, al quinto e al sesto che qualificano rispettivamente per l’Europa e la Conference League. Nei bassifondi, due squadre tra Empoli, Lecce, Venezia e Parma faranno compagnia al Monza di Nesta, già da qualche settimana retrocesso in Serie B.

Insomma, tutto, o quasi tutto, è in gioco, eppure fioccano le indiscrezioni di calciomercato. In particolare, una accende la fantasia dei tifosi in quanto vuole due big come la Juventus e il Milan coinvolte in un pazzesco scambio così come è folle la posta sul tavolo: ben 60 milioni di euro.

Juventus e Milan, scambio Vlahovic-Theo Hernandez?

Si fanno sempre più insistenti le voci circa uno scambio tra lo juventino Dusan Vlahovic e il milanista Theo Hernandez, con il costo dei rispettivi cartellini equiparati visto che entrambi vengono valutati 30 milioni di euro portando, quindi, il totale dell’operazione a 60 milioni di euro.

“Negli ultimi mesi molti intermediari hanno continuato a proporre Dusan Vlahovic al Milan e nei discorsi può rientrare Theo Hernandez: entrambi sono in scadenza tra un anno, entrambi vogliono cambiare aria e Zlatan Ibrahimovic adora Dusan“, il post su ‘X’ dell’account “cuadrodecruijff”.

Comunque, al momento si tratta solo di una suggestione, di concreto non c’è nulla, con il Milan che confida ancora nel fatto di riuscire ad arrivare a un accordo con il terzino francese le cui richieste per il prolungamento di contratto sono giudicate esose dalla dirigenza rossonera, con il risultato che la relativa trattativa è su un binario morto.

Stesso discorso per Dusan Vlahovic che nell’ultimo anno di contratto andrà a guadagnare 12.5 milioni di euro, un cifra monstre. Di qui la necessità di dirsi addio il prima possibile e, infatti, la trattativa per il prolungamento è ferma e non riprenderà. Ecco perché un eventuale cambio di maglia tra Vlahovic e Hernandez risolverebbe situazioni molto intricate oltre a colmare dei buchi nelle rose bianconera e rossonera.

Ovviamente il serbo e il francese dovrebbero abbassare le loro richieste economiche. Dunque, un’operazione difficile, se non impossibile, che però rappresenterebbe un punto di svolta nella carriera di entrambi, vogliosi di dimostrare il loro valore lontano dai loro attuali club.