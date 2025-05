Calciomercato: McTominay come Osimhen, ADL spiazzato

McTominay come Osimhen? Cosa può succedere in estate? Sono queste le domande dei tifosi che adesso si chiedono cosa ne sarà del futuro del centrocampista, premiato come miglior giocatore della Serie A.

Dopo una stagione da record, McTominay potrebbe bussare alla porta del Napoli e chiedere un cospicuo aumento di stipendio, come successo già in passato con Victor Osimhen.

Questa volta, De Laurentiis accetterà le condizioni del calciatore o proverà a venderlo per ottenere il massimo dalla sua cessione?

Napoli in festa per la vittoria del quarto Scudetto. Adesso è il momento di festeggiare e celebrare il successo della squadra di Conte, poi arriverà quello delle riflessioni con la società che dovrà fare delle scelte importanti riguardo il futuro del club.

In bilico, infatti, non c’è solo Antonio Conte, corteggiato sempre dalla Juventus, ma anche il futuro di McTominay che può essere venduto per 75-80 milioni di euro nel corso della prossima finestra di calciomercato.

McTominay via da Napoli?

C’è l’esempio di Osimhen, che subito dopo la vittoria dello Scudetto bussò alla porta del Napoli per chiedere un aumento dell’ingaggio che fu concesso da De Laurentiis con la promessa poi di venderlo in futuro al prezzo della clausola.

Poi le cose non sono andate secondo le aspettative anche a causa dell’ostruzionismo da parte del nigeriano. Con McTominay potrebbe ripetersi la stessa situazione.

Il calciatore, arrivato in estate dal Manchester United, ha un lungo contratto con gli azzurri ma il premio di miglior giocatore della Serie A potrebbe stravolgere il destino dello scozzese.

Infatti, anche lui potrebbe richiedere un aumento dell’ingaggio. Un rischio concreto per ADL, che si troverebbe ad affrontare un altro caso spinoso. Davanti alla richiesta di cessione o rinnovo, cosa deciderà il presidente del Napoli?

McTominay Napoli: cosa può succedere in estate

La situazione andrà monitorata nelle prossime settimane, con l’entourage dello scozzese che potrebbe richiedere un incontro con Manna proprio per discutere di questa situazione, ovvero del rinnovo di contratto d McTominay.

Dunque, non resta che attendere l’evolversi della situazione con la vicenda che andrà valutata attentamente anche perché adesso De Laurentiis dovrà essere bravo a gestire la fase post Scudetto e non incorrere negli stessi errori capitati in passato, che hanno poi portato il Napoli a vivere una situazione difficile.