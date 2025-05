Colpo in Serie A, prenotato il nuovo attaccante: arriva dalla Grecia

Una vera e propria sorpresa l’eventuale acquisto dell’attaccante greco, che era stato seguito già in passato dagli scout della squadra di Serie A.

Adesso è arrivato il momento giusto per mettere tutto nero su bianco, con il ragazzo che è stato già avvistato in Italia, pronto per intraprendere la nuova esperienza in Italia.

Alla ricerca di una prima punta di peso, alla fine la direzione sportiva potrebbe decidere di scommettere proprio sul giovane greco che ha tutte le carte in regola per poter fare la differenza nel campionato di Serie A.

A fare il punto della situazione su questo affare è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che è uscito allo scoperto rilanciando la notizia di calciomercato che riguarda la squadra italiana.

Non è la prima volta che il club si affida questi mercato per poter rinforzare la rosa. Ancora una volta, per la squadra di Serie A c’è la possibilità di chiudere l’affare e portare in squadra un giocatore sconosciuto al grande pubblico ma non agli addetti ai lavori, che già lo seguono da tempo.

Dunque, non resta che attendere le prossime mosse della proprietà che dovrà stabilire anche la cifra da mettere a disposizione dell’area tecnica per la prossima sessione di calciomercato.

Intanto, il giocatore è stato preallertatato e addirittura nei mesi scorsi è già stato in Italia, nella città della sua futura squadra.

Nuovo acquisto in attacco: chi prendono

Il 25enne continua ad essere un obiettivo di mercato del club di Serie A.

C’è grande attesa da parte dei tifosi che attendono con fiducia le prossime mosse della società che dovrà dare un segnale forte riguardo gli obiettivi in vista della prossima stagione.

Nelle ultime ore, intanto, è uscito fuori il nome del bomber greco, che ha fatto veramente bene nelle ultime stagioni collezionando dei numeri importanti.

C’è Fabiani sulle sue tracce, con l’esperto dirigente pronto a chiudere con il Panathinaikos per portare alla Lazio Ioannidis.

Ioannidis Lazio, Mandas il principale sponsor

L’attaccante è in contatto con il suo connazionale Mandas, portiere che nella seconda parte di stagione ha tolto il posto da titolare a Provedel conquistando la casacca di numero uno della Lazio.

Il greco, infatti, connazionale del bomber, starebbe spingendo affinché il club portasse alla Lazio Ioannidis che potrebbe essere il prossimo attaccante biancoceleste.