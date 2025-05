Inter, Inzaghi con la valigia: Marotta ha scelto il sostituto

Inter, in caso di addio di Simone Inzaghi il presidente Marotta ha già pronto il suo erede: ecco di chi si tratta

In quattro stagioni, il percorso di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è stato di certo molto importante. Costellato di diversi successi di rilievo, ma come noto non sempre questi bastano a garantirsi la conferma su una panchina come quella nerazzurra. E nonostante in questa stagione la squadra abbia fatto grandi cose, lottando fino alla fine per tutti i traguardi, il finale potrebbe riservare delle sorprese.

Tra il tecnico piacentino e la società c’è sempre stato un clima di reciproca fiducia. Con una volontà espressa pubblicamente dalle parti di proseguire insieme. Ma attenzione, perché il rinnovo di contratto non è ancora stato formalizzato. E chissà che cosa succederà, nelle valutazioni delle parti, dopo la finale di Champions League, appuntamento che più di altri renderà il senso della stagione interista.

Non è detto, insomma, che la preannunciata conferma avvenga, tutt’altro. Anche perché sullo sfondo gli estimatori dell’allenatore premono. Giungono offerte di rilievo dall’Arabia, Inzaghi non pare intenzionato a considerarle per il momento, ma anche dalla Premier League qualcuno potrebbe farsi avanti. Insomma, per diversi motivi l’Inter vuole farsi trovare pronta, eccome, a cambiare timoniere. Marotta avrebbe già le idee chiare in proposito.

Inter, al posto di Inzaghi Marotta vuole Allegri: le ultime

La scelta del presidente nerazzurro potrebbe ricadere su Massimiliano Allegri, allenatore che da lui è sempre stato molto stimato e con cui i rapporti sono rimasti ottimi dopo i trascorsi alla Juventus.

E’ il ‘Corriere della Sera’ a riportare l’idea che si starebbe formando nella mente di Marotta, che con un tecnico esperto e di successo vorrebbe ripartire per un nuovo ciclo vincente. La cosa aprirebbe a scenari piuttosto particolari. Si configura un nuovo testa a testa con il Napoli, dopo quello per lo scudetto, dato che secondo i bene informati sul mercato Allegri sarebbe anche la prima scelta di De Laurentiis per gli azzurri, nel caso di un addio di Antonio Conte. Come si vede, il valzer degli allenatori, a campionato ormai concluso, sta di fatto entrando nel vivo e promette di regalare una primissima fase di calciomercato piuttosto intensa e che potrebbe dare già indicazioni significative in vista della stagione che verrà.