Maignan saluta il Milan, arriva il sostituto: che nome

Mike Maignan potrebbe essere uno dei pezzi pregiati della rosa del Milan a salutare la squadra in vista della prossima stagione con il club che avrebbe già individuato il sostituto.

Igli Tare è pronto a diventare ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Milan con l’albanese pronto a lavorare sia sulle cessioni che sugli acquisti per andare a costruire una rosa che possa competere da subito con le grandi del campionato.

La mancata qualificazione alle prossime coppe europee porterà il Milan a qualche cessione eccellente per far quadrare i conti. Si stima che, con l’assenza dalla prossima Champions League, il club perderà circa 80 milioni di euro rispetto alla stagione che va a concludersi con la società che dovrà salutare qualche campione per fare cassa. Mike Maignan sembra essere uno dei principali candidati a salutare la squadra in estate con il portiere della nazionale francese che ha diverso mercato in tutta Europa e molte big sono pronte a fare una proposta ai rossoneri per assicurarsi il cartellino del classe 1995.

Il Milan dice addio a Maignan, Tare ha già pronto il sostituto

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Mike Maignan in estate il Milan dovrà trovare un sostituto all’altezza con Igli Tare che avrebbe già le idee chiare in merito. Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport sarebbero due i portieri nel mirino del Milan: Lucas Chevalier e Marco Carnesecchi.

Classe 2001, il portiere del Lille ha vinto il premio come miglior estremo difensore della Ligue 1 andando a battere anche Gianluigi Donnarumma, protagonista con il PSG della cavalcata in campionato e Champions League. Chevalier è da tempo nel mirino del Milan che vede in lui il sostituto perfetto di Mike Maignan e sembrerebbe rappresentare la prima scelta in caso di cessione dell’attuale capitano rossonero.

Chevalier ha un contratto fino al 2027 con il Lille che valuta il proprio portiere circa 30 milioni di euro, una somma che il Milan potrebbe ottenere dalla partenza di Maignan (valutato circa 40 milioni considerato il contratto in scadenza tra un anno). Salgono anche le quotazioni di Carnesecchi, autore di un’ottima stagione con l’Atalanta.

Il prezzo del portiere dei bergamaschi è di circa 25 milioni di euro con l’estremo difensore della squadra di Gasperini che è reduce dalla miglior stagione della sua carriera. Per il Milan non sarà facile però andare a chiudere un affare da una rivale diretta in campionato con i bergamaschi che dalla loro hanno anche la carta della Champions League che disputeranno la prossima stagione al contrario dei rossoneri.