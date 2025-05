Nuovo colpo da 70 milioni: la Juve è avvertita

La Juventus vede la strada farsi in salita per uno degli obiettivi per rafforzare l’attacco: servono almeno 70 milioni di euro

Domani la Juventus sarà di scena a Venezia per tentare di portare a casa il successo e certificare la qualificazione alla prossima Champions League che potrebbe influenzare di molto le proprie strategie di mercato.

Il club bianconero è chiamato ad una nuova rivoluzione dopo un’altra annata deludente e la rosa è destinata a cambiare completamente volto. Cristiano Giuntoli si è già messo al lavoro a caccia di nuovi innesti che vadano a rinforzare soprattutto il reparto offensivo dove ci saranno i cambiamenti maggiori. In attacco, infatti, la Juventus saluterà sia Vlahovic, che verrà ceduto al miglior offerente, che Kolo Muani, destinato a tornare al Paris Saint-Germain, mentre Milik andrà via in prestito.

In dubbio anche il futuro di Mbangula e Nico Gonzalez, mentre Kenan Yildiz è al momento quello con maggiori possibilità di restare a Torino. Per il ds bianconero si prospetta dunque un lavoro intenso e stavolta non sono ammessi errori, considerata l’ultima disastrosa sessione di mercato che ha fatto storcere non poco il naso alla proprietà.

Nella lista di Giuntoli sono tanti i nomi che potrebbero rinforzare il reparto offensivo e tra questi continua ad esserci quello di Lois Openda, attaccante del Lipsia che stuzzica non poco i bianconeri. Il club tedesco ha fissato già il prezzo per il giocatore belga e servirà un’offerta di almeno 70 milioni di euro.

Juventus, fissato il prezzo per Openda: il Lipsia chiede 70 milioni

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Ekrem Konur attraverso il proprio profilo X, il Lipsia ha fissato il prezzo per Lois Openda. Il club tedesco è atteso da una vera e propria rivoluzione sul mercato non partecipando alle coppe europee il prossimo anno, ma non ha intenzione di svendere i propri gioielli e per il belga chiede una cifra tra i 60 ed i 70 milioni di euro.

Il giocatore classe 2000 è seguito da molti club della Premier League ed è altamente probabile che per lui possa scatenarsi un’asta. Il Lipsia vuole incassare il massimo possibile dalla sua cessione e la sensazione che si ha è che per convincerlo servirà più un’offerta che si avvicini ai 70 milioni di euro.

Una cifra abbastanza alta per la Juventus che, però, potrebbe trovare i soldi per monetizzare dalla cessione di Vlahovic e dalla qualificazione alla prossima Champions League che a questo punto diventa cruciale. Il club bianconero è molto interessato ai gioielli del Lipsia ed oltre ad Openda sta seguendo con interesse anche a Benjamin Sesko. Anche qui ci sono però pochi margini di trattativa e per il bomber sloveni i tedeschi chiedono almeno 65-70 milioni di euro.