Sarri ha scelto la sua squadra: ha chiamato il ds, firma subito

Il desiderio di Maurizio Sarri è quello di tornare subito in Serie A: ha già scelto la squadra che vuole allenare a tutti i costi.

L’allenatore toscano ha lasciato la Lazio oltre anno fa e soprattutto in un modo poco felice. Ha rassegnato le dimissioni dopo scontri di vedute e di idee diverse con Claudio Lotito che minarono prima la serenità dello spogliatoio e poi quella del suo lavoro con calciatori e staff. Da quel momento la spaccatura fu insanabile e decise di rassegnare le dimissioni per il bene di tutto il mondo Lazio.

Ora per Sarri si sono riaperte le porte della Serie A, con diverse chance che potrebbero renderlo l’allenatore simbolo della rinascita di una big nella prossima stagione.

Sarri torna in Serie A? Le ultime

All’inizio della prossima stagione può cambiare il futuro di Maurizio Sarri, visto che molte società italiane sono alla ricerca di un nuovo allenatore e lui potrebbe diventare il nome giusto per alcune squadre.

La girandola allenatori è già iniziata da settimane e ci possono essere diversi cambi in panchina: il calciomercato dei tecnici potrebbe realmente stravolgere totalmente la Serie A, mescolando le carte ai nastri di partenza.

Secondo le ultime notizie di mercato, Maurizio Sarri ha intenzione di tornare in Serie A: ha scelto la sua prossima squadra.

Sarri in Serie A: lui ha scelto il Milan

Sarri vuole tornare ad allenare in Serie A e intende farlo, ovviamente, in una delle squadre più importanti del campionato, così da avere a disposizione una rosa forte e capace di poter competere per obiettivi davvero importanti.

Secondo quanto riferisce Paolo Bargiggia, Maurizio Sarri vuole allenare il Milan nella prossima stagione. Il club rossonero sta facendo diverse valutazioni in questo momento e non sono da escludere sorprese clamorose in vista dellì’inizio del campionato.

“È vero che Sarri avrebbe una gran voglia di Milan. È vero che alla Lazio non ha litigato così tanto con Tare, però non hanno la stessa visione di calcio“, ha commentato il giornalista esperto di mercato a MilanNews.it, aprendo alla possibilità di vederlo in rossonero soprattutto per volontà del mister più che del nuovo – possibile – direttore sportivo del club.

Sarri al Milan: segnali già lo scorso anno

Sarri al Milan potrebbe diventare un’ipotesi concreta se Vincenzo Italiano deciderà di restare sulla panchina del Bologna e firmare il rinnovo di contratto con i rossoblù. Lo stesso Sarri a Sportitalia qualche mese fa ribadì di aver avuto dei contatti con il Milan che, però, il club decise di non approfondire perché scelte Fonseca.

Da lì è nato il grande rammarico di Sarri che ora ha il pallino di voler allenare il Milan nel suo futuro da allenatore.