Accordo con Allegri: tutto fatto, quando l’annuncio

A rivelare i dettagli è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio che fornisce ulteriori aggiornamenti riguardo questa operazione, che prevede l’arrivo in panchina di Allegri.

Fermo da un anno, il tecnico è pronto a firmare con un club di Serie A. I contatti, andati avanti anche nelle ultime settimane, devono essere solo formalizzati con la società che ha già scelto Allegri per la panchina.

Allegri è pronto a prendersi la scena e a firmare per un nuovo club. Ecco le ultimissime notizie riguardo il ritorno in pista di Max che ha già accettato la destinazione.

C’è tanto entusiasmo da parte dell’allenatore che ha avuto modo di sentire, anche in queste ore, il presidente che l’ha convinto a firmare.

Una scelta forte e coraggiosa da parte dell’allenatore che ha messo da parte altre situazioni, come quella del Milan ed anche della Roma che non ha mai affondato il colpo per prenderlo.

Quale squadra ha convinto Allegri?

Le offerte, ricevute nel corso di queste stagione, sono state rispedite al mittente con l’allenatore che ha deciso di prendersi un anno sabbatico per godersi la sua famiglia e stare in tranquillità dopo le ultime stagioni alla Juventus.

Con una Coppa Italia in tasca, Allegri ancora oggi è senza squadra nonostante i risultati ottenuti in bianconero, che sono stati rivalutati anche dagli stessi che all’epoca criticavano Max.

Adesso la situazione si è ribaltata e sono in tanti a chiedere il ritorno in panchina di Allegri, che in queste ore ha ricevuto un’altra telefonata dal presidente che sembra averlo scelto per la panchina.

Come successo già con Spalletti, il Napoli si prepara a separarsi ad un altro grande allenatore che ha vinto lo Scudetto ovvero Conte. In città sono ancora in corso i festeggiamenti ma la dirigenza già pensa al futuro.

Ecco perché Manna si sta muovendo, insieme al presidente De Laurentiis, per nominare il prossimo allenatore del Napoli che può essere proprio Allegri.

Allegri al Napoli?

De Laurentiis, consapevole che non ci sono margini per convincere Conte a restare, vuole sfruttare questo momento di stallo e bloccare il prossimo allenatore del Napoli. La scelta sembra già fatta, con il patron pronto a chiudere per portare in panchina Allegri.

L’idea è quella di definire l’operazione già nei prossimi giorni, in modo da evitare l’inserimento di altre società come Milan ed Inter.