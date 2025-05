Affare fatto, c’è già la data: addio Milan, tifosi rossoneri senza pace

Neanche il tempo di firmare il contratto con il Milan che per Igli Tare non giungono buone notizie per quello che riguarda la costruzione della squadra rossonera in vista della prossima stagione.

La stagione che si è appena conclusa per il Milan è stata completamente da dimenticare con i rossoneri che hanno fallito sia in campionato che in Champions League.

La vittoria in Supercoppa italiana è stata l’unica nota positiva di un’annata completamente negativa che porterà il Milan a cambiare molto in vista del futuro. L’arrivo di Tare come nuovo dirigente del Milan è un chiaro segnale di come il club voglia affidarsi ad un uomo esperto per quello che riguarda il mercato ed i contatti continui con la squadra durante l’anno. L’ex dirigente della Lazio è chiamato a costruire un progetto vincente a partire dall’allenatore ma, neanche il tempo di iniziare che sono giunte notizie non confortanti per il Milan.

Milan senza pace, arrivano cattive notizie per Tare

Igli Tare avrebbe voluto Vincenzo Italiano sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione ma da Bologna fanno sapere che il tecnico sarebbe pronto a firmare il rinnovo con i rossoblu per dare vita ad un progetto a lungo termine con il club emiliano.

Stando a quanto affermato da Il Resto del Carlino, Vincenzo Italiano dovrebbe firmare il rinnovo con il Bologna durante la prossima settimana legandosi al club rossoblu fino al giugno del 2027 con opzione per il 2028 in caso di qualificazione alle coppe europee. Per l’ex tecnico della Fiorentina ci sarà anche un aumento dell’ingaggio con la società estremamente felice del lavoro fatto dal proprio allenatore, arrivato alla vittoria della Coppa Italia.

Il successo di Roma dello scorso 14 maggio, giunto in finale proprio contro il Milan, ha regalato al Bologna una vittoria che mancava da più di 50 anni e che ha riportato a pieno diritto i rossoblu nel computo delle grandi squadre italiane. La volontà di Saputo è quella di non fermarsi e dare continuità ai risultati cercando di far diventare un’abitudine la qualificazione del Bologna alle coppe europee.

Vincenzo Italiano è quindi sempre più vicino alla permanenza al Bologna e lontano dal Milan che ora dovrà guardarsi intorno per cercare di trovare un nuovo tecnico. Igli Tare non ha mai nascosto la sua ammirazione per Massimiliano Allegri con il tecnico livornese che potrebbe quindi tornare al Milan dopo averlo salutato nel 2014 quando giunse l’esonero in seguito ad un ko sul campo del Sassuolo.