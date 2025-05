Modric in Serie A, stavolta arriva: colpo da sogno

Dopo lungo tempo, può concretizzarsi l’approdo di Luka Modric in Serie A: la svolta a sorpresa

Nel mondo del calcio, tutti i cicli, anche quelli più lunghi e fortunati, sono destinati a finire. In casa Real Madrid si conclude un’era, quest’anno, con tanti addii di peso. A cominciare da quello di Carlo Ancelotti, che lascia la panchina dei ‘Blancos’ per un’ultima grande avventura su quella del Brasile. Ma si parla molto, ovviamente, anche dell’addio di Luka Modric, che ha segnato più di un decennio nel club spagnolo e in generale nel calcio mondiale.

A 39 anni, dopo tredici stagioni e un totale di 28 trofei conquistati con il Real, si conclude la sua parabola al Santiago Bernabeu, lungo la quale ha disegnato calcio di altissimo profilo, affermandosi tra i centrocampisti più forti di sempre. Parliamo di un giocatore dalla visione di gioco superlativa, dai piedi sopraffini, talmente abile da essere stato l’unico a interrompere il duopolio Messi-Cristiano Ronaldo dopo un decennio in cui l’argentino e il portoghese si erano spartiti da soli i Palloni d’Oro del periodo.

Più volte, si è parlato di un suo possibile approdo in Serie A. Ipotesi che poteva verificarsi da giovanissimo, quando il Napoli lo aveva quasi preso. In anni più recenti, ci aveva provato l’Inter e a un certo punto era sembrata vicina al colpaccio. Ora, nonostante le voci, per Modric, di un possibile ritiro o di una ultima esperienza in MLS, il croato potrebbe davvero vivere il prossimo campionato italiano da protagonista.

Modric, dopo il Real Madrid l’Italia: Fabregas lo ‘chiama’ al Como

Poco importa che a settembre la sua carta d’identità indicherà 40 primavere, uno come lui può ancora fare la differenza. Ci starebbe pensando seriamente il Como.

Il club lariano si è salvato brillantemente, in questa stagione, e vuole continuare a stupire. Fabregas rimarrà alla guida della squadra e la sensazione è che la società voglia proseguire in importanti investimenti, per puntare magari a un clamoroso approdo in Europa. Un giocatore dell’esperienza e della qualità di Modric sarebbe un surplus notevole, per aiutare tutti a raggiungere l’obiettivo. In questi giorni, probabilmente, lo stesso allenatore del Como si spenderà in prima persona per cercare di convincere il croato ad accettare questa intrigante sfida. Gli appassionati e gli allenatori di fantacalcio già sognano a occhi aperti.