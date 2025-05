Mondo del calcio sotto shock: è morto a soli 31 anni

Il terribile male si porta via il giocatore a soli 31 anni: il mondo del calcio sotto shock per questo tragico lutto

Il mondo del calcio è stato colpito da un nuovo e tragico lutto che ha lasciato scioccati tutti i tifosi, rimasti attoniti alla notizia della scomparsa del giocatore, spentosi all’età di 31 anni.

A togliere la vita a Gadi Kinda, centrocampista di origini etiopi naturalizzato israeliano, è stato un terribile male che negli ultimi due mesi lo ha consumato fino a portarselo via. Il giocatore militava nel Maccabi Haifa, club israeliano noto per aver affrontato e battuto la Juventus di Allegri nella Champions League di un paio di stagioni fa. I biancoverdi d’Israele, come i tifosi, sono rimasti distrutti dalla notizia, resa di pubblico dominio dalla Federcalcio israeliano tramite un post sul suo profilo X.

Kinda aveva collezionato 25 presenze nel corso di questa stagione, l’ultima lo scorso 29 marzo nel derby contro l’Hapoel Haifa, disputando gli ultimi tre minuti della gara vinta 2-0. Dopodiché, il centrocampista è scomparso dai radar e non si sono avute notizie fino a due settimane fa, quando il Maccabi Haifa comunicò il ricovero in ospedale per “affrontare al meglio una complessa battaglia”.

Due settimane dove Kinda ha cercato di lottare con tutte le sue forze, ma alla fine la malattia è stata più forte di lui, portandoselo via pochi giorni fa.

Maccabi Haifa, addio a Gadi Kinda: il cordoglio dello Sporting Kansas City

Nella sua carriera, oltre che quella del Maccabi Haifa dove militava da agosto 2024, ha vestito anche le maglie di Ashdod e Beitar Gerusalemme sempre nel campionato israeliano, mentre l’unica esperienza fuori Israele è stata in MLS allo Sporting Kansas City, Il club americano è stato colpito duramente dalla notizia e si è unito al cordoglio con un post pubblicato sul proprio profilo X, esprimendo tutta la sua tristezza per la dipartita del giocatore.

Allo Sporting Kansas City, Kinda vi era arrivato nel 2020 dal Beitar Gerusalemme, militandovi per tre anni collezionando 64 presenze e 15 gol, divenendo un vero e proprio idolo per i tifosi statunitensi. Anche l’MLS ha dedicato un pensiero al centrocampista, sottolineando “la sua passione per lo sport e il suo spirito di gentilezza e generosità verso tutti coloro che lo circondavano”, porgendo le più sentite condoglianze alla famiglia e a agli amici di Kinda.

Naturalizzato israeliano, il centrocampista ha anche vestito in 10 occasioni la maglia della nazionale israeliana e togliendosi anche la soddisfazione di segnare due gol. La sua morte è una perdita terribile per tutto il calcio israeliano e non solo e tanti tifosi si sono uniti al cordoglio per la scomparsa non solo di un discreto giocatore, ma anche e soprattutto una bellissima persona.