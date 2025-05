Orsolini firma fino al 2029, dove giocherà l’anno prossimo

Protagonista con il suo Bologna di un’ottima stagione, Riccardo Orsolini è diventato uno degli uomini mercato della prossima estate.

La vittoria della Coppa Italia del Bologna ha dato una grande soddisfazione a Riccardo Orsolini, diventato con gli anni una bandiera della squadra rossoblu.

Durante lo scorso mercato invernale il Milan si fece avanti in maniera decisa per l’esterno offensivo del Bologna mettendo sul piatto una somma intorno ai 20 milioni di euro più in prestito di Okafor. Un’offerta che i rossoblu hanno deciso di rimandare al mittente per puntare in maniera decisa sul proprio numero 7 che si è rivelato poi decisivo per la vittoria della coppa nazionale della squadra di Vincenzo Italiano. Oltre ai rossoneri sono diverse le squadre che hanno messo nel mirino l’esterno offensivo in vista della prossima stagione con l’ex Atalanta che potrebbe firmare fino al 2029 già nelle prossime settimane.

Calciomercato, colpo Orsolini: firmerà fino al 2029

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il Bologna sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto di Riccardo Orsolini fino al giugno del 2029 andando a blindare il proprio esterno offensivo finito nel mirino di diverse squadre italiane ed estere.

Nelle scorse settimane l’attaccante del Bologna ha più volte ribadito quanto si trovi bene nella città emiliana e di come sia pronto a legarsi a vita alla squadra nella quale è cresciuto. Gli ottimi risultati conseguiti nelle ultime due stagioni dal Bologna stanno attirando le attenzioni di molti grandi calciatori che sembrano essere pronti a legarsi alla squadra emiliana, destinata a diventare a tutti gli effetti una big del nostro calcio.

Riccardo Orsolini non sembra intenzionato a cambiare maglia proprio ora che il Bologna sta proseguendo il suo percorso di crescita con Joey Saputo che non ha nessuna voglia di smantellare il proprio giocattolo che sta crescendo nel migliore dei modi. I rinnovi di Sartori e Di Vaio e quello in arrivo di Vincenzo Italiano sono un segnale chiaro di come i rossoblu vogliano dare continuità al proprio lavoro andandosi ad insediare nel lotto delle grandi squadre italiane.

Il Bologna vuole evitare di smantellare il proprio organico in vista della prossima stagione con i propri gioielli che sono finiti nel mirino delle big europee. Tra tutti, se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto, potrebbe essere Jhon Lucumì a salutare il Bologna con il colombiano che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 col rischio di perderlo a zero tra un anno.