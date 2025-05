Dice addio alla Juve: offerta da 70 milioni

Una proposta indecente che non lascerà spazio a nessun dubbio: addio certo alla Juventus, colpo da 70 milioni di euro

Dopo un anno difficile, la Juventus guarda al futuro e programma la prossima stagione. I tifosi vogliono il ritorno ad alti livelli della squadra bianconera: l’obiettivo, dunque, sarà quello di riportare la Vecchia Signora ai vertici del calcio europeo.

In casa bianconera la massima attenzione verrà posta in particolar modo sull’attacco, il reparto che ha maggiormente deluso e che verrà rinforzato in maniera corposa durante i mesi estivi. La dirigenza di casa Juventus guarda avanti e l’addio di Dusan Vlahovic può aprire scenari inaspettati, con la firma di almeno un grande bomber da consegnare al prossimo allenatore bianconero. Non è detto che sia Igor Tudor, con ogni probabilità dopo un’annata comunque difficile e per lunghi tratti deludente si ripartirà praticamente da zero.

L’attaccante serbo, classe 2000, è in scadenza l’anno prossimo e il suo contratto non verrà rinnovato. La Juve, in cerca di acquirenti, lascerà uno spazio lì davanti. Non solo Kolo Muani è tra i nomi in ballo, mentre le voci riguardanti un possibile addio di Kenan Yildiz per fare cassa non fanno altro che susseguirsi. Ad ogni modo dalla Spagna non arrivano novità troppo positive riguardanti proprio le strategie bianconera.

Un addio da 70 milioni di euro può stravolgere i piani di Cristiano Giuntoli e cambiare tutto lì davanti: ecco l’offerta che nessuno si sarebbe aspettato di vedere durante l’estate.

Juve, addio pesantissimo: arrivano 70 milioni

‘Fichajes.net’ lancia una vera e propria bomba di mercato che riguarda – indirettamente – il club bianconero. Si parla di attacco e di Atletico Madrid, pronto a farsi avanti per uno dei centravanti più forti e ambiti del calcio europeo che la Juventus stessa ha messo nel mirino da tempo.

Viktos Gyokeres con ogni probabilità saluterà lo Sporting in estate. Troppo importanti le sue prestazioni per tenerlo ‘limitato’ in un campionato come quello portoghese: il grande calcio attende l’arrivo di Gyokeres e potrebbe essere proprio la Liga la prossima destinazione della punta svedese. Nonostante l’attaccante classe ’98 abbia attirato su di sé l’interesse forte e concreto da parte dell’Arsenal, ora l’inserimento dei ‘Colchoneros’ potrebbe sparigliare le carte in tavola.

L’Atletico Madrid è disposto a mettere sul piatto una cifra monstre, che spazzerebbe via la concorrenza tanto della Juve quanto quanto quella dei ‘Gunners’. 70 milioni di euro e lo Sporting difficilmente rifiuterà la proposta spagnola, con Simeone che non vede l’ora di poterlo abbracciare durante il mercato estivo.

Gyokeres, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima stagione in Portogallo, ha collezionato 53 reti in 51 presenze, con anche 13 assist per i compagni.