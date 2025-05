Non solo De Bruyne: il Napoli piazza un altro colpo da Manchester

In attesa che Kevin De Bruyne comunichi la sua decisione, il Napoli potrebbe tornare da Manchester con un altro acquisto di lusso.

Antonio Conte o no, Aurelio De Laurentiis ha intenzione di allestire una squadra competitiva che possa continuare a dire la sua non solo in Italia ma anche e soprattutto all’estero. Per questo motivo il presidente partenopeo sta non solo stringendo la presa per Kevin De Bruyne, ma anche per un altro calciatore che nel corso di questi anni ha fatto faville proprio nella città di Manchester.

L’intenzione è quella di organizzare un unico volo che porti entrambi a Napoli, così da dare inizio ad un nuovo corso che potrebbe essere ancora più ambizioso e vincente.

De Bruyne e non solo: il Napoli chiude un altro colpo

Ovviamente attenzioni e speranze sono tutte rivolte verso Kevin De Bruyne, che nel corso di questa settimana dovrebbe pronunciarsi in merito al suo futuro dopo l’importante proposta da 21 milioni di euro complessivi che gli è stata presentata da Aurelio De Laurentiis.

C’è però ottimismo, con il calciatore rimasto piacevolmente sorpreso non solo dalla competitività della squadra ma anche quella della società, che prossima a salutarsi con Antonio Conte ha subito bloccato un altro allenatore di caratura internazionale: Massimiliano Allegri. A parte questo, comunque, quello che più stupisce è il fatto che vinto lo scudetto il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi, avrebbe messo nel mirino un altro calciatore che in questi anni a Manchester la differenza l’ha fatta, seppur nella sponda opposta rispetto a quella di De Bruyne.

Stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli è deciso a puntare con forza anche Alejandro Garnacho, calciatore già cercato nello scorso calciomercato invernale e che è da mesi l’erede designato di Khvicha Kvaratskhelia in azzurro.

Napoli scatenato sul mercato

Dopo la vittoria dello scudetto il Napoli si sta dando alla pazza gioia sul mercato, anche perché l’obiettivo è quello di non commettere gli stessi errori di due estati fa dopo il terzo tricolore. A fronte di questo, niente scommesse in panchina per il post Conte bensì una certezza come Massimiliano Allegri, che ovviamente avrebbe non solo dato il via libera per l’affare Kevin De Bruyne, prossimo alla definizione, ma anche per quello che riguarda Alejandro Garnacho, che nel frattempo sarebbe finito anche nel mirino del Milan.

Sta dunque nascendo un grande Napoli, che in estate potrebbe sedersi al tavolo delle trattative anche con il Bologna per cercare di strappare al club di Vincenzo Italiano il capitano Lewis Ferguson, che per caratteristiche fisiche e tecniche è il calciatore ideale per Massimiliano Allegri, dato che ricorderebbe un po’ l’Emre Can della Juventus.