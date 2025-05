Tare lo scippa alla Juve, colpaccio Milan

La scelta relativa al nuovo direttore sportivo del Milan è caduta su Igli Tare che ha firmato il contratto con i rossoneri per i prossimi tre anni ed ha iniziato a lavorare da subito alla costruzione della nuova squadra.

L’ex dirigente della Lazio ha avuto diversi incontri con Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani che hanno spiegato le necessità della società e quelli che saranno gli obiettivi in vista della prossima stagione.

Una delle indicazioni giunte ad Igli Tare da parte della dirigenza rossonera è quella di andare a costruire una squadra che abbia un numero di calciatori italiani più alto rispetto a quello attuale. La volontà del club è infatti quella di avere una buona base di giocatori italiani che possa andare a costruire un gruppo solido nel tempo attorno al quale poi creare una squadra di alto livello. Uno di questi potrebbe essere un calciatore che in estate saluterà a titolo definitivo la Juventus.

Il Milan pesca dalla Juventus, Tare pronto a chiudere il colpo

Secondo quanto affermato da La Stampa, il Milan sarebbe sulle tracce di Hans Nicolussi Caviglia, calciatore che, nonostante la stagione difficile del Venezia, si è messo in mostra con la squadra lagunare, attirando le attenzioni di diverse big italiane.

Classe 2000, il calciatore è in prestito al Venezia che potrà riscattare il giocatore per una somma intorno ai 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus. La volontà della squadra veneta è quella di acquistare il mediano a titolo definitivo per poi rivenderlo al club che metterà sul piatto l’offerta più alta. La speranza è quella di arrivare almeno a 8 milioni di euro con il Milan che potrebbe chiudere il colpo già nei primi giorni di giugno.

Il centrocampista piace molto a Igli Tare e sembra avere il profilo perfetto per la società rossonera, pronta a chiudere un colpo a costi contenuti mettendo in rosa un calciatore italiano che conosce bene il nostro campionato e che ha già dimostrato le sue qualità. Potrebbe essere quindi l’ex Juventus il primo colpo del nuovo direttore sportivo, pronto a lavorare anche sulle cessioni.

La volontà del Milan è quella di cedere due big durante la prossima estate per fare cassa e sistemare i propri conti. I maggiori indiziati sono Reijnders, Leao, Maignan e Theo Hernandez. Al momento i due calciatori più vicini all’addio appaiono l’olandese ed il terzino sinistro anche se non è da sottovalutare l’interesse da parte del Bayern Monaco per Leao.