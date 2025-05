Juve fuori di testa, oltre 100 milioni per Viktor e i suoi 200 gol

La Juve è disposta a sborsare una cifra gigantesca per assicurarsi il grande attaccante: in questa stagione ha segnato a raffica.

La Juventus ha raggiunto il suo obiettivo, ovvero il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League. Il rigore messo a segno da Locatelli ha permesso alla squadra di Tudor di avere la meglio su un coriaceo Venezia, che ha lottato fino all’ultimo per mantenere vive le residue speranze di una permanenza in Serie A.

Il 2-3 finale condanna i lagunari al ritorno in cadetteria e apre invece le porte della massima competizione europea per club alla Juventus. Per i bianconeri non c’è però molto da festeggiare: la stagione appena conclusa è la quinta consecutiva senza aver nemmeno lottato per lo scudetto. In più negli ultimi quattro anni il club bianconero ha portato a casa solo una Coppa Italia: davvero un magro bottino.

Ecco perché in estate Giuntoli cercherà di mettere a posto la rosa con acquisti di grande spessore. L’approdo in Champions consente di disporre di un budget importante, che verrà investito soprattutto nel rinforzare il reparto offensivo. Per diverse settimane si è parlato dell’interesse della Juventus per Victor Osimhen, che rientrerà al Napoli dopo il prestito al Galatasaray.

Juve completamente impazzita: offerta pazzesca per il bomber

I partenopei vogliono cedere definitivamente l’attaccante nigeriano ma preferirebbero farlo all’estero, anche per non rinforzare una diretta concorrente: i club degli altri Paesi possono sfruttare la clausola da 75 milioni di euro presente nel contratto del calciatore, mentre la Juve dovrebbe sborsarne almeno 85-90 per convincere il Napoli a lasciarlo partire in direzione Torino.

Per questo motivo i bianconeri si stanno orientando verso un altro bomber che anche in questa stagione ha segnato a raffica. Si tratta di Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona e autore di 54 reti in 52 presenze con i portoghesi tra campionato e coppe. Un’annata strabiliante per il bomber svedese, che già nel 2023/2024 aveva chiuso con 43 reti in 50 presenze.

Gyokeres è valutato dallo Sporting Lisbona all’incirca 100 milioni di euro ma l’impressione è che un’offerta sugli 80-85 milioni possa bastare. Ma perché la Juve lo sta preferendo a Osimhen? Il motivo è da ricercare nell’ingaggio: il bomber nigeriano guadagna ben 10 milioni di euro a stagione e non vuole assolutamente abbassarsi lo stipendio, mentre Gyokeres ha un guadagno di 2,4 milioni di euro lordi all’anno. La Juve potrebbe metterlo sotto contratto a 4-5 milioni di euro a stagione.