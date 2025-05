Modric sbarca in Serie A: colpo per vincere lo scudetto

Il futuro di Luka Modric potrebbe essere in Serie A: una big mette gli occhi sulla leggenda del Real Madrid, colpo da scudetto

Sabato scorso è stato un pomeriggio di emozioni forti al Santiago Bernabeu che, oltre a Carlo Ancelotti, ha salutato e reso omaggio ad uno dei giocatori-simbolo del Real Madrid degli ultimi anni, vale a dire Luka Modric.

Il centrocampista croato di 39 anni, arrivato a Madrid nell’ormai lontano 2012, ha scritto pagine di storia con la camiseta blanca, divenendo uno dei giocatori più vincenti di sempre. Nel corso degli anni sono andati via tanti giocatori anche importanti dal Real Madrid come ad esempio Karim Benzema o Cristiano Ronaldo, giusto per citarne due della stessa caratura del croato, ma lui non ha mai voluto lasciare quella che ha considerato la sua casa.

Anche nei momenti difficili, Modric è rimasto sulla nave blanca, impedendone con la sua classe ed il suo talento che questa affondasse del tutto, illuminando il Bernabeu ed i campi di tutta la Spagna. Il centrocampista è stato il leader silenzioso dello spogliatoio madridista e non ha mai mossa una polemica, accettando di giocare poco nell’ultimo anno e mezzo e mostrando tutta la sua umiltà.

Per Modric, però, adesso è arrivato tempo di voltare pagina e ci si chiede quale sarà il suo futuro. Il centrocampista croato continuerà a giocare il prossimo anno e secondo Fichajes.net non è esclusa la possibilità di vedere la leggenda del Real Madrid in Serie A.

Clamoroso Modric: il croato può sbarcare in Serie A, ecco dove

Nonostante i 39 anni, il profilo di Luka Modric non può non fare gola ai club di mezza Europa, coscienti che il croato può ancora fare la differenza ed in tanti sono pronti ad offrirgli un contratto. Per il centrocampista si è parlato molto di un possibile trasferimento oltreoceano, più precisamente in Giappone dove Vissel Kobe e FC Tokyo hanno mostrato il loro interesse, ma secondo Fichajes.net la prossima stagione Modric potrebbe giocare in Serie A vestendo la maglia dell’Inter.

Il club nerazzurro, stando a quanto riportato dal noto sito spagnolo, vorrebbe puntare sul talento e sull’intelligenza tecnica e tattica di Modric per aumentare in maniera vertiginosa la qualità in mezzo al campo, conscio che a 39 anni il croato può ancora fare la differenza. Inoltre, la mentalità vincente del centrocampista sarebbe un toccasana per lo spogliatoio dell’Inter che accoglierebbe con grande entusiasmo un campione come lui.

Lo stesso Simone Inzaghi avrebbe dato il placet per l’acquisto di Modric che nei prossimi giorni potrebbe dunque vedersi recapitare un’offerta da parte dell’Inter sulla propria scrivania. L’arrivo di Modric non sarebbe solo un grande colpo per l’Inter, ma per tutta la Serie A che dopo De Bruyne, ormai in procinto di passare al Napoli, accoglierebbe un altro campione di valore assoluto che darebbe ulteriore lustro alla sua immagine.