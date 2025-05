Altro che Reijnders, è Theo Hernandez a lasciare il Milan: i dettagli

In casa Milan si sta valutando chi cedere per fare cassa e andare a sistemare i conti che, per la prima volta dopo diversi anni, sono in rosso.

La mancata qualificazione alle coppe europee pesa molto sulle casse del Milan con il club che sa di dover salutare alcuni pezzi pregiati della rosa per far quadrare i conti.

Il calciomercato sta per aprire i battenti ed il Milan, con l’ufficializzazione dell’arrivo di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, sta cercando di gettare le basi per migliorare l’organico. Prima di tutto, però, andrà capito quale big dovrà lasciare i rossoneri con Tijjani Reijnders che sarebbe finito nel mirino del Manchester City, pronto a mettere sul piatto un’importante offerta per assicurarsi il cartellino del centrocampista olandese. Non è però da escludere che a salutare sia Theo Hernandez con il terzino sinistro che piace a diverse big europee ed ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026.

Quale cessione per il Milan: Theo Hernandez o Reijnders via

Intervenuto dagli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha detto la sua sul futuro del Milan e quale giocatore dovrebbe cedere la squadra rossonera: “Tra Leao, Reijnders, Maignan e Theo Hernandez l’ultimo che venderei è Reijnders, mentre cederei Theo Hernandez“.

Il telecronista ha proseguito facendo la sua analisi su quello che dovrà essere il mercato del Milan in vista della prossima stagione: “Se il Milan dovesse vendere Reijnders andrebbe ad impoverirsi in una zona del campo dove non è molto ricco”. Quello che farà la differenza però sarà proprio il mercato stesso e le offerte che arriveranno per i due calciatori durante l’estate.

Su Reijnders sembra essere molto forte l’interesse da parte del Manchester City, deciso a fare una proposta al Milan già nei prossimi giorni. Il club rossonero vorrebbe circa 70 milioni di euro per il cartellino dell’ex AZ Alkmaar mentre gli inglesi vorrebbero mettere sul piatto una somma intorno ai 55 milioni. Possibile che si trovi un accordo a metà strada con il classe 1998 destinato a salutare la Serie A dopo due anni.

Per quello che riguarda Theo Hernandez resta da capire quella che sarà la volontà del Milan per il rinnovo del contratto. La distanza tra le parti è molto ampia con il francese che chiede il doppio rispetto a quanto offerto dai rossoneri. Bayern Monaco, PSG e Real Madrid seguono con attenzione la situazione e sono pronti a fare un’offerta intorno ai 25 milioni di euro per portarlo via da Milanello.