Inzaghi-Inter, ormai è finita: annuncio e addio

Simone Inzaghi appare sempre più vicino a lasciare l’Inter dopo la finale di Champions League: arriva l’annuncio sull’addio

La finale di Champions League in programma sabato prossimo all’Allianz Arena di Monaco contro il Paris Saint-Germain è l’unico pensiero nella mente di Simone Inzaghi, ma le voci sul suo futuro continuano ad essere tante.

Negli ultimi giorni, il tecnico dell’Inter ha dribblato qualsiasi domanda relativa all’argomento, affermando come qualsiasi discorso che non riguardi la finale di sabato possa aspettare. La perdita della scudetto è stata un colpo durissimo tanto per l’Inter quanto per lo stesso Inzaghi che, dal possibile triplete, rischia di non portare alcun trofeo a casa in una stagione dove i nerazzurri, fino a qualche mese fa, apparivano ingiocabili per tutti.

Mentre la squadra è in campo per preparare la sfida contro il PSG, fuori c’è un Al Hilal in forte pressing per portare Inzaghi in Arabia Saudita con un’offerta da capogiro. Il club arabo ha messo sul piatto un totale di 50 milioni di euro a stagione e l’offerta non può non far gola al tecnico nerazzurro che ci sta pensando eccome.

Tutto fa pensare che dopo la finale di Champions League, al di là di quello che sarà il risultato, Inzaghi potrebbe lasciare l’Inter e l’ennesima conferma è arrivata da parte dello speaker e conduttore radiofonico di Radio Radio Enrico Camelio

Inzaghi, addio all’Inter imminente: c’è l’annuncio

Dopo quattro stagioni e tante gioie, sembra essere arrivato il momento per Simone Inzaghi e per l’Inter di dirsi addio. Sulla propria scrivania, il tecnico piacentino ha una ricchissima offerta dell’Al Hilal ed anche i nerazzurri paiono aver preso coscienza del fatto che, stavolta, sarà davvero impossibile trattenerlo. Il sentimento comune in quel di Milano è che Inzaghi lascerà l’Inter dopo la finale di Champions League ed anche Enrico Camelio, speaker e conduttore radiofonico di Radio Radio, sente che il momento dei saluti sia giunto.

Attraverso il proprio profilo X, Camelio ha scritto come creda che il ciclo nerazzurro di Inzaghi si sia ormai esaurito e che gli andrà tributato il giusto omaggio per quanto fatto in questi 4 anni che hanno visto l’Inter andare in finale di Champions League per due volte in tre anni: “Inzaghi credo che finirà il suo percorso all’Inter in questa stagione… Comunque vada i tifosi dell’Inter dovranno ringraziarlo alla grandissima” ha sentenziato.

Un addio che appare ormai imminente e si attende solo l’annuncio ufficiale da parte dell’Inter che, a fari spenti, starebbe già cercando il suo prossimo allenatore. Nella mente di Marotta c’è sempre il nome di Massimiliano Allegri, sul quale è forte anche il Napoli, ma nelle ultime ore si sta parlando anche di un possibile approdo di Fabregas, cercato anche dalla Roma.