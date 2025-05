Ma quale Roma, Fabregas in un’altra Big italiana: l’annuncio

Niente passaggio alla Roma per Cesc Fabregas: l’allenatore spagnolo potrebbe allenare un’altra big italiana, c’è l’annuncio

Il Como è stata la squadra-rivelazione della Serie A appena conclusasi ed ha incantato tutti per il gioco espresso durante gran parte della stagione, cosa che ha permesso ai biancoblu di mettere in difficoltà chiunque.

Il ritorno in massima serie non poteva essere più positivo di così per il Como che ora vuole alzare l’asticella e compiere un ulteriore step il prossimo anno dove cercherà di lottare per un posto in Europa. Un prossimo step che i biancoblu vogliono compiere con Cesc Fabregas sulla loro panchina e la dirigenza sta facendo di tutto per trattenere il tecnico spagnolo, cercato sia da club italiani che da quelli europei.

A cercare Fabregas con maggiore insistenza in questi ultimi giorni è stata la Roma che è arrivata ad offrire fino a 5 milioni di euro a stagione per strapparlo al Como. La società biancoblu, però, dispone di risorse economiche importanti ed è riuscita a pareggiare l’offerta del club giallorosso, respingendo per ben due volte l’assalto ed ha intenzione di non lasciar scappare il proprio tecnico.

Tuttavia presto un nuovo club potrebbe tentare l’assalto essendo ancora alla ricerca di un nuovo tecnico ovvero il Milan. A candidare i rossoneri come possibile meta di Fabregas è stato Fabio Capello che ha suggerito al Diavolo di puntare sul tecnico spagnolo se vuole tornare a fare bene in Italia.

Fabregas, altro che Roma: lo spagnolo può finire al Milan

Il futuro di Cesc Fabregas sulla panchina del Como è tutt’altro che certo. La società biancoblu sta facendo il massimo per trattenerlo dagli assalti delle big della Serie A, ma ci si chiede quanto possa resistere ancora e nei prossimi giorni potrebbe partire anche l’offensiva del Milan. Alla Gazzetta dello Sport, è stato Fabio Capello ad accostare il tecnico spagnolo alla panchina rossonera, facendo sapere come lo vedrebbe bene alla guida del Diavolo.

Per l’ex allenatore, sebbene abbia allenato solo il Como in Italia, Fabregas è pronto per fare il grande salto in una big: “Se dobbiamo escludere quelli già menzionati e puntare su un profilo emergente, andrei su Fabregas. Il suo calcio mi piace, a Como ha fatto vedere cose interessanti. E mi sembra già sufficientemente pronto. Ha dimostrato alla grande di reggere la Serie A” ha dichiarato sicuro.

Il Como, tuttavia, ha altri programmi e non ha alcuna voglia di lasciare il proprio allenatore alla prima squadra che passa. Anche il tecnico spagnolo, inoltre, ha fatto sapere di trovarsi molto bene sulla panchina dei biancoblu che puntano tutto anche sulla volontà del proprio allenatore che potrebbe dunque rivelarsi decisiva per la sua permanenza.