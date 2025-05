Ribaltone totale, riscritta la classifica di Serie A: cambia tutto

La classifica di Serie A cambia completamente dopo quanto emerso nelle scorse ore: il ribaltone è totale, tifosi gelati.

Il campionato di Serie A si è concluso con il trionfo del Napoli. I partenopei hanno battuto il Cagliari al Maradona nell’ultimo turno, conquistando così il quarto scudetto nella loro storia (il secondo negli ultimi tre anni). Non ce l’ha fatta l’Inter, rimasta un punto dietro gli uomini di Antonio Conte. Hanno ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League anche Atalanta e Juventus, mentre Roma e Bologna (vincitrice della Coppa Italia) approdano in Europa League.

La Fiorentina, grazie al successo di Udine e alla contemporanea sconfitta casalinga della Lazio con il Lecce, ha agguantato in extremis la qualificazione alla Conference League, mentre i biancocelesti – così come il Milan – non disputeranno alcuna competizione internazionale. Empoli e Venezia sono retrocesse in Serie B assieme al Monza, condannato già da qualche settimana.

Eppure proprio in queste ore è arrivata una notizia che ribalta completamente la classifica finale di Serie A. Il sito Calciomercato.it ha infatti stilato un’altra graduatoria che tiene conto di tutti gli errori arbitrali commessi in questa stagione e riconosciuti dall’Associazione Italiana Arbitri (AIA).

Cambia la classifica in Serie A: tifosi senza parole

Nella nuova classifica sono stati presi in considerazione le partite che senza questi errori avrebbero potuto avere un esito diverso. Nove squadre su 20 in Serie A si ritroverebbero con un punteggio diverso rispetto a quello con cui hanno chiuso il torneo. Tanto per cominciare il Napoli non sarebbe campione d’Italia: gli azzurri sarebbero infatti costretti a giocarsi lo spareggio con l’Inter perché entrambe si ritroverebbero appaiate a quota 82.

L’Atalanta finirebbe sempre terza (72 punti) mentre la Roma scavalcherebbe la Juventus al quarto posto (71 contro 70). Fiorentina e Lazio concluderebbero rispettivamente al sesto e al settimo posto, con il Milan ottavo a quota 63. In zona retrocessione non ci sarebbero cambiamenti: Empoli, Venezia e Monza finirebbero comunque in Serie B anche con la classifica che tiene conto degli errori arbitrali.

La Roma è la squadra che risulta maggiormente danneggiata dalle decisioni dei direttori di gara: il saldo totale negativo, sempre stando alla classifica stilata da Calciomercato.it, è di due punti. Tanto sarebbe bastato ai giallorossi per arrivare davanti alla Juventus e completare con un’incredibile qualificazione in Champions la straordinaria rimonta iniziata con Ranieri alla guida.