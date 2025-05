Rottura Inzaghi-Marotta, i veri motivi dell’addio: scelto il sostituto

Simone Inzaghi è pronto a lasciare l’Inter nei prossimi giorni: c’è stata una spaccatura importante con Marotta e Ausilio.

Il tecnico piacentino sta scrivendo un finale di stagione importantissimo con l’Inter, può vincere la Champions League che manca ormai da 15 anni e può riportare quindi l’Inter sul tetto d’Europa dopo aver sfiorato la vittoria due anni fa contro il Manchester City. Ora di fronte si troverà il PSG, affamato di vittoria allo stesso modo e con la possibilità di fare il Triplete, quindi si prospetta una partita di altissima intensità sotto tutti i punti di vista.

Dopo la finale di Champions League, però, il futuro di Simone Inzaghi può cambiare radicalmente: il suo addio è una possibilità concreta in questo momento.

Simone Inzaghi verso l’addio all’Inter: le ultime

Il nome di Simone Inzaghi è quotidianamente sulle pagine dei giornali e delle tv perché il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Inter.

Il tecnico ha fatto grandi cose con l’Inter e ora sta valutando con calma il da farsi. Può entrare per sempre e ancora di più nella storia del club, vincendo un trofeo importantissimo che manca da tanti anni e a quel punto saluterebbe da eroe. Ma in caso di sconfitta si aprirebbero anche polemiche infinite sul suo operato, considerati gli zero trofei portati a casa quest’anno.

Secondo le ultime notizie, il futuro di Simone Inzaghi si sta decidendo proprio in queste ore e potrebbe essere annunciato subito dopo la finale di Champions League: l’addio non è assolutamente da escludere.

Inter, i motivi dell’addio di Inzaghi

Simone Inzaghi può davvero lasciare l’Inter tra pochi giorni. Si susseguono notizie di un possibile cambio di pensiero rispetto a qualche settimana fa, indipendentemente dal risultato finale della Champions League.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Simone Inzaghi può lasciare l’Inter perché non si sentirebbe completamente incluso nelle importanti decisioni del club. Non solo aumento di stipendio e prolungamento del contratto: il tecnico chiede di incidere maggiormente nelle scelte.

Inzaghi per restare all’Inter pretende più potere, quasi come se fosse un manager all’inglese e non solo un allenatore di campo che deve “accontentarsi” delle scelte societarie. I ragionamenti sul futuro sono a 360 gradi: ma prima di tutto c’è la Champions.

Via Inzaghi: l’Inter pensa a Italiano

L’Inter sta iniziando a guardarsi intorno per sostituire Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino è un pilastro del club, è tra i migliori al mondo e ha già scritto la storia con i trofei vinti negli ultimi anni, ma ora potrebbe decidere di provare una nuova avventura.

Al suo posto l’Inter pensa a Vincenzo Italiano. Oggi ci sarà l’incontro decisivo con il Bologna per stabilire il futuro e se sarà addio, Marotta non vorrebbe lasciarselo sfuggire e vuole strapparlo al Milan.