Dal Milan a un’altra Big italiana: pazzesco Conceicao

Sergio Conceicao non sarà più l’allenatore del Milan ma per l tecnico potrebbero aprirsi le porte di un’altra big italiana restando così in Serie A.

Il futuro di Sergio Conceicao potrebbe essere ancora in Italia dopo l’avventura durata sei mesi alla guida del Milan conclusa con un risultato deludente sia in campionato che in Champions League.

Dopo la vittoria in Supercoppa italiana per Sergio Conceicao non ci sono state altre soddisfazioni alla guida del Milan con il tecnico portoghese che ha visto sfumare all’ultima la possibilità di vincere la Coppa Italia perdendo in finale contro il Bologna. L’ottavo posto in campionato ha poi sancito la fine del rapporto tra il tecnico ed il club con l’ex Porto destinato a fare le valigie. Il Milan è infatti alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione con Conceicao che attende la chiamata giusta per ritornare alla guida di una squadra.

Conceicao verso un’altra panchina di Serie A: c’è la rivale del Milan

Il destino di Sergio Conceicao potrebbe essere alla Lazio con il tecnico portoghese che è finito nel mirino dei biancocelesti in vista della prossima stagione. Il divorzio da Baroni appare più che probabile con i biancocelesti pronti a tentare il tecnico rimasto molto legato alla piazza dopo aver vissuto diverse stagioni da calciatore con la maglia della Lazio.

Quello che appare certo al momento è che ci sarà la separazione ufficiale tra Sergio Conceicao ed il Milan con il club meneghino che sta facendo le proprie valutazioni su quello che dovrà essere il tecnico della rinascita dopo un’annata da dimenticare. Da Allegri a Farioli passando per Italiano e Thiago Motta sono diversi i nomi che vengono accostati alla panchina del Milan ma la scelta appare ancora lontana.

In casa Lazio, dopo il ko contro il Lecce nell’ultima giornata di campionato è sfumata la possibilità di centrare una qualificazione in Europa con i capitolini che, al pari del Milan, dovranno restare a guardare le altre durante la settimana. L’addio di Baroni è ormai certo e, oltre a Sergio Conceicao si parla anche di un possibile ritorno di Maurizio Sarri.

La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per capire il destino delle panchine della Serie A. Dopo la finale di Champions League ci sarà anche l’annuncio da parte dell’Inter che farà chiarezza sul futuro di Simone Inzaghi così come Juventus, Roma, Napoli e via via tutte le altre, dovranno prendere una decisione definitiva.