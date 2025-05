Esonero su una panchina eccellente di Serie A: cambio allenatore!

Cambio su una panchina eccellente della Serie A: la società ha deciso di esonerare l’allenatore dopo una sola stagione, tifosi spiazzati

La stagione di Serie A si è appena conclusa e per vari club è giunto il momento di tirare le somme per capire se sono stati raggiunti gli obiettivi predisposti ad inizio anno oppure no.

Alcune società hanno fatto l’exploit come ad esempio il Como che ha conquistato la salvezza in tempi record, mentre altre si sono semplicemente confermate facendo il loro dovere come l’Udinese o il Genoa. Non è apparsa, invece, soddisfatta per come sono andate le cose la dirigenza del Torino che ha chiuso il campionato all’undicesimo posto con 44 punti, ma c’era la sensazione che il club granata potesse fare qualcosa di più, in particolar modo nelle ultime gare.

Da quando ha ottenuto la salvezza, infatti, il Torino si è lasciato andare, vincendo solo 2 delle ultime 10 partite, raccogliendo la miseria di soli 8 punti sui 30 disponibili. Il presidente Urbano Cairo aveva chiesto al gruppo e al tecnico Paolo Vanoli di dare di più nelle ultime gare, ma le sue aspettative sono state tradite e dopo la pesante sconfitta maturata con la Roma ha fatto capire sarebbero stati presi provvedimenti.

Il presidente granata, dopo alcuni giorni di riflessione, ha infatti deciso di esonerare Vanoli ed in attesa dell’annuncio ufficiale, il tecnico ha già salutato la squadra, mentre il Torino sta cercando ora il sostituto.

Torino, Vanoli esonerato: in quattro in lizza per sostituirlo

Manca solo l’annuncio ufficiale, la separazione tra il Torino e Paolo Vanoli è ormai certa. Il presidente Urbano Cairo ha parlato in maniera molto chiara dopo l’ultima giornata di campionato persa malamente contro la Roma ed il Torino ha già iniziato la caccia al sostituto. L’ultimo nome in ordine di tempo fatto per la panchina granata è quello di Paolo Zanetti che potrebbe lasciare il Verona, ma ci sono anche altri tre candidati.

Al Torino, infatti, piacciono molto anche i profili di Gennaro Gattuso, ormai in procinto di lasciare l’Hadjuk Spalato, e di Marco Baroni che lascerà quasi sicuramente la Lazio. La suggestione, invece, si chiama Maurizio Sarri, anche se la pista che porta al tecnico toscano resta quella più complicata da percorrere sia dal punto di vista dell’ingaggio che dal punto di vista progettuale.

Il Torino, ad ogni modo, non ha fretta e dopo aver comunicato ufficialmente l’esonero di Vanoli lavorerà con calma sul sostituto, cercando di fare la scelta giusta e di poter lottare per qualcosa in più della semplice salvezza. Lo chiede anche la piazza granata che i augura che Cairo prenda esempio da quanto fatto dal Bologna che, quasi con le stesse risorse, ha giocato la Champions League nell’ultima stagione, ha vinto la Coppa Italia ed il prossimo anno disputerà l’Europa League.