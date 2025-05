Jobe Bellingham in Serie A per 30 MLN: svelata la destinazione

Il fratello d’arte sta diventando uno dei calciatori più “desiderati” d’Europa, dopo l’anno passato in Inghilterra.

Con la maglia del Sunderland ha messo in mostra le qualità della famiglia Bellingham, ritagliandosi uno spazio importante e, anche se a livelli diversi, segue comunque quelle che sono le orme di suo fratello Jude.

Con la maglia del club inglese, ha messo in mostra in una stagione da assoluto protagonista in Championship, tutte le sue qualità. Classe 2005 e pur crescendo “in ombra” di un talento enorme come suo fratello Jude, ha mostrato la personalità che serve per rientrare tra i top calciatori chiesti in Europa, tra le big del calcio. Il suo valore di mercato è di circa 30 milioni di euro e, come svelano da Fichajes.net, non è in Spagna dove gioca suo fratello che si vedrà. Il forte interesse è altrove e in Italia, già in passato, era emerso l’interesse di un club in particolare.

Calciomercato Serie A: Jobe Bellingham pronto al grande salto

Da tempo, le top squadre d’Europa, stanno seguendo Jobe Bellingham. Il fratello di Jude, talento assoluto del Real Madrid, piaceva alle big di Serie A.

Si vociferava, in passato, l’interesse sia del Milan che della Juventus, con la Lazio che è stata ad un passo dal suo arrivo in Serie A. Fu lasciato perdere nelle passate sessioni di calciomercato, con l’inglese che ha scelto di calcare i primi passi importanti in Inghilterra al club del Sunderland che ha trascinato da grande protagonista nell’annata che si è appena conclusa in Gran Bretagna.

Ma il suo sarà un grande salto non in Premier League, perché dall’estero fanno sapere che sono diversi i club che proveranno a convincerlo, anche se in terra “straniera”. Lontano dall’Inghilterra, come suo fratello Jude, per consacrarsi come talento del calcio mondiale.

Chi prende Bellingham? Jobe sulle tracce di Jude

Difficile pensare che per 30 milioni, i club italiani si facciano ora avanti che è esploso il talento di Jobe Bellingham. Lasceranno perdere sia la Lazio che il Milan o la Juventus, perché la mezz’ala inglese, potrebbe scegliere la Bundesliga.

Tra i club tedeschi pronti a far il grande affare c’è il Borussia Dortmund che, vivendo un vero e proprio deja-vu, prenderebbe il fratello di Bellingham per 30 milioni, proprio come successo con Jude quando fu portato in Bundesliga. Sullo sfondo anche l’Eintracht Francoforte, così come il Red Bull Lipsia.