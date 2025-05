Thiago Motta porta il terzino al Milan: è appena retrocesso

Il nome di Thiago Motta è sempre più vivo per quello che riguarda la panchina del Milan in vista della prossima stagione con l’ex Juventus che potrebbe ripartire dai rossoneri.

Nel caso in cui dovesse andare in porto il suo arrivo in rossonero, il tecnico potrebbe chiedere l’arrivo di un terzino che è appena retrocesso con la propria squadra.

Spunta un nome nuovo per il calciomercato del Milan, strettamente legato alla candidatura di Thiago Motta per la panchina del Milan. L’ex Bologna e Juventus potrebbe arrivare in rossonero per prendere il posto di Sergio Conceicao con il club meneghino che è alla ricerca di un tecnico in grado di rilanciare la squadra dopo un’annata da dimenticare, Supercoppa italiana a parte. Se dovesse concretizzarsi l’arrivo di Thiago Motta in rossonero, il Milan potrebbe andare a chiudere per un terzino destro a basso costo, grazie anche alla retrocessione del club dove milita.

Thiago Motta si avvicina al Milan, può portare un terzino destro

Il Milan pensa a Victor Kristiansen in vista della prossima stagione. Il terzino desto, in forza al Leicester, potrebbe salutare il club inglese durante la prossima estate considerata anche la retrocessione della formazione in Championship.

Kristiansen ha vestito la maglia del Bologna durante la stagione 2023/2024 con il terzino destro che è stato un punto di forza della squadra di Thiago Motta che, conquistando il quinto posto in classifica riuscì a guadagnare la qualificazione in Champions League. Tornato in Premier League, il terzino della nazionale danese è stato titolare nella sfortunata stagione che ha portato alla retrocessione delle Foxes.

Il terzino danese potrebbe tornare quindi in Serie A con il Milan che potrebbe rilevare il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Laterale dalla grande forza fisica, Kristiansen ha vissuto probabilmente la miglior stagione della sua carriera agli ordini di Thiago Motta. Non manca però la concorrenza per il terzino danese con diverse squadre di Premier League interessate oltre alla Roma, da tempo alla ricerca di un esterno desto basso.

Il giocatore del Leicester potrebbe prendere il posto di Kyle Walker in rosa con il calciatore della nazionale inglese che potrebbe tornare al Manchester City durante l’estate. Il Milan non appare intenzionato a riscattare il cartellino del terzino per via dell’alto ingaggio percepito, ormai fuori budget per il club meneghino considerata l’assenza dalle coppe europee.