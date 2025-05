Dal Barcellona al Milan: Tare piazza il primo colpo per il Milan

L’arrivo di Igli Tare ha dato una scossa al mercato del Milan con il dirigente albanese che ha assunto il ruolo di direttore sportivo del club.

In attesa di ufficializzare il nuovo allenatore, il Milan si sta guardando intorno per cercare di trovare i giusti rinforzi in vista della prossima stagione.

L’aver concluso il campionato all’ottavo posto porterà il Milan a non disputare le coppe europee in vista della prossima stagione con i rossoneri che dovranno quindi ricorrere alle cessioni per fare cassa e sistemare i propri conti. Tra i calciatori che potrebbero salutare Milanello c’è sicuramente Theo Hernandez con il terzino francese che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 ed il club meneghino non ha nessuna intenzione di perderlo a zero tra un anno. Igli Tare si starebbe muovendo quindi per trovare un possibile sostituto in caso di cessione e potrebbe arrivare un ex Barcellona.

Il Milan chiude un colpo: in arrivo un ex Barcellona in rossonero

Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino Juan Firpo per quello che riguarda la fascia sinistra della prossima stagione. Il terzino, ora in forza al Leeds, ha avuto un passato non troppo fortunato con la maglia del Barcellona.

L’esterno sinistro potrebbe arrivare in rossonero per prendere il posto di Theo Hernandez con il Milan che potrebbe salutare il terzino già nelle prossime settimane con PSG, Bayern Monaco e Real Madrid interessati al giocatore della nazionale francese già in vista del mondiale per club che prenderà il via a metà giugno.

Il Leeds, proprietario del cartellino di Juan Firpo, non sembra chiudere le porte all’eventuale cessione del terzino sinistro e chiede circa 10 milioni di euro per il terzino sinistro classe 1996 che ha il passaporto spagnolo. Firpo fu nel mirino del Milan già in passato con i rossoneri che però non chiusero il colpo quando il giocatore vestiva ancora la maglia del Barcellona.

Nel mirino dei rossoneri non c’è solamente il giocatore del Leeds. Resta concreto, infatti, l’interesse nei confronti di De Cuyper, terzino sinistro che ha fatto molto bene in questa stagione con la maglia del Bruges, andando a segno anche contro l’Atalanta nei playoff di Champions League. Tutto però dipenderà dal futuro di Theo Hernandez che, prima di salutare il Milan vorrà avere un colloquio con il nuovo allenatore per capire quale sarà il nuovo progetto del club.