Dalla Juve al Napoli: il colpo spiazza i tifosi

Colpo di mercato in canna per il Napoli pronto a scippare il giocatore alla Juventus: l’operazione spiazza i tifosi

La prossima sessione di mercato estiva si preannuncia davvero esplosiva per il Napoli che, dopo aver vinto lo scudetto, ha intenzione di rafforzare ulteriormente la rosa per convincere Antonio Conte a restare e ad aprire un ciclo in Italia.

Gli azzurri hanno un bel po’ di soldi da spendere ed il primo colpo sarà Kevin De Bruyne che arriverà a parametro zero dal Manchester City. L’arrivo del campione belga ha letteralmente fatto impazzire la piazza che ora attende solo l’ufficialità per poter esultare, felice che il presidente De Laurentiis abbia deciso di costruire una squadra capace di dire la sua anche in Europa. Il ds Giovanni Manna non vuole certo fermarsi a De Bruyne ed assieme al suo team sta lavorando per altri colpi.

In attacco il nome caldissimo è quello di Jonathan David del Lille sul quale c’è anche l’interesse di Juventus ed Inter. Per l’attaccante canadese, però, il Napoli è chiaramente in vantaggio avendo contattato l’entourage del giocatore con largo anticipo e l’offerta azzurra è superiore rispetto a quelle di bianconeri e nerazzurri.

David, però, non è l’unico giocatore che il Napoli rischia di scippare alla Juventus. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur sul proprio profilo X, gli azzurri sarebbero pronti ad affondare il colpo anche per Georgiy Sudakov, talento dello Shakhtar nel mirino dei partenopei già da diversi mesi.

Napoli scatenato, non solo De Bruyne e David: gli azzurri puntano Sudakov

In questi ultimi giorni il Napoli è davvero scatenato sul mercato ed oltre a De Bruyne, per il quale bisogna solo aspettare l’ufficialità e David, ha intenzione di regalarsi un altro grande colpo portando all’ombra del Vesuvio anche Georgiy Sudakov. L’esterno d’attacco, capace di giocare anche da trequartista e da seconda punta, è nel mirino degli azzurri da tempo e secondo Ekrem Konur sono pronti a far partire l’assalto.

Lo Shakhtar Donetsk, fa sapere l’esperto di mercato tramite il proprio profilo X, valutano Sudakov almeno 40 milioni di euro e non accetteranno un milione di meno per lasciarlo partire. Il Napoli, però, ha grande disponibilità economica, ha promesso a Conte un mercato faraonico pur di convincerlo a restare e la sensazione che si ha è che gli azzurri faranno sicuramente un tentativo per portare Sudakov a vestire la maglia azzurra.

Su Sudakov c’è anche l’interesse della Juventus ed il Napoli sogna di scippare agli odiati rivali un altro giocatore, considerato che è in netto vantaggio anche nella corsa a David. Per il giocatore ucraino, però, i partenopei dovranno essere bravi a chiudere l’operazione velocemente poiché su di lui, oltre alla Juventus, ci sono anche Bournemouth, Benfica, Brentford e Porto. La concorrenza è folta, ma tra queste squadre ad oggi è proprio il Napoli ad aver maggior appeal e ciò no è da sottovalutare.