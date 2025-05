Inter, intreccio con il Manchester City: per il Mondiale per Club

L’Inter di Simone Inzaghi ora è impegnata totalmente sulla finale di Champions League di sabato contro il PSG ma ci sono molte voci di mercato.

I nerazzurri hanno vissuto una stagione entusiasmante e molto importante ma al momento non hanno portato a casa alcun trofeo e ora ne hanno solo due a disposizione: la Champions League e il Mondiale per Club che inizierà il prossimo 13 giugno. La squadra milanese ha voglia di salire sul tetto del mondo e dell’Europa, vuole fare in modo di poter vincere le competizioni più importanti e la dirigenza si è messa già a lavorare in questo senso.

Il futuro dell’Inter passa necessariamente anche dalle mosse di calciomercato che si chiuderanno nei prossimi giorni e poi in estate: c’è un intreccio possibile con il Manchester City.

Calciomercato Inter: colpo dal Manchester City? Le ultime

L’obiettivo dell’Inter è quello di iniziare la prossima stagione con una rosa forte come quella di quest’anno o anche di più e quindi ci sarà bisogno di colpi di primo livello che potranno fare la differenza a livelli molto alti, sia in Serie A che in Europa e dare modo alla squadra di competere fino alla fine per tutte le competizioni, senza ripetere gli errrori di quest’anno.

Il futuro dell’Inter dipende dalle scelte che faranno Marotta e Ausilio tra acquisti e cessioni, ma ora può aprirsi una prospettiva molto interessante su un colpo di primo livello dalla Premier League.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter può chiudere subito un colpo dal Manchester City: ci sono possibili novità in arrivo nelle prossime ore.

Inter su Grealish? Materazzi lo consiglia ai nerazzurri

L’Inter ha bisogno di importanti rinforzi in tutti i reparti e per migliorare la rosa potrebbe andare anche a pescare dai calciatori “scontenti” delle altre big d’Europa. Dal Manchester City potrebbero andare via diversi calciatori importanti, tra cui Jack Grealish, esterno inglese che non ha trovato troppa fortuna quest’anno.

Marco Materazzi a OLBG ha parlato di Grealish in ottica Inter, di fatto consigliando l’acquisto dell’attaccante inglese a Beppe Marotta per la prossima stagione. “Mi piace molto Jack Grealish come calciatore. Non so bene cosa sia successo quest’anno, visto che ha giocato poco, ma per me resta un giocatore di altissimo livello“, ha sottolineato l’ex difensore dell’Inter.

“Sarei davvero felicissimo se Grealish passasse dal Manchester City all’Inter: è un top player e sarebbe un grande colpo per la squadra“, ha poi concluso l’ex centrale difensivo oltre che grande tifoso interista.

Grealish all’Inter: possibile già per il Mondiale per Club

Il colpo Grealish per l’Inter sarebbe di altissimo livello, visto che si tratta di uno dei pilastri della nazionale inglese e uno degli idoli della tifoseria del Manchester City. L’Inter potrebbe decidere di acquistarlo già nei prossimi giorni, così da avere un’arma in più in vista del Mondiale per Club che inizierà tra circa due settimane.

Grealish ha il contratto in scadenza nel 2027 e per 25 milioni di euro potrebbe essere il primo rinforzo estivo del club nerazzurro. Pep Guardiol non lo reputa incedibile e potrebbe aprire le porte al suo addio.