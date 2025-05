Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club, dove giocherà

Cristiano Ronaldo parteciperà al Mondiale per Club: ecco in quale squadra ha deciso di giocare il fuoriclasse portoghese

La storia tra l’Al Nassr e Cristiano Ronaldo è ormai del tutto finita dopo che il club saudita è finito ufficialmente fuori dall’AFC Champions League Elite del prossimo anno.

Sebbene ci fossero ancora possibilità di prendere parte alla seconda competizione asiatica per club, ovvero l’AFC Champions League Two (il corrispettivo asiatico della nostra Europa League), il fuoriclasse portoghese ha fatto capire di non voler proseguire la propria avventura. Subito dopo la sconfitta contro l’Al Fateh per 3-2, tramite i propri canali social Cristiano Ronaldo ha annunciato come il capitolo saudita sia giunto al termine ed è pronto a scrivere una nuova pagina di storia con un altro club.

In questi giorni, Ronaldo era stato accostato con forza ad un’altra formazione importante saudita come l’Al Hlal, ma attraverso il suo entourage il portoghese ha smentito in maniera netta queste voci e ci si chiede quale sarà il suo futuro. Un futuro che Cristiano Ronaldo vuole definire nei prossimi giorni, più precisamente prima del Mondiale per Club che si disputerà negli USA e al quale vuole prendere parte.

Accantonata la possibile ipotesi di un trasferimento all’Al Hilal, ci sono in piedi altre piste per CR7 e sono almeno due i club che hanno mostrato interesse concreto per averlo in rosa per la massima competizione internazionale per club e non solo.

Mondiale per Club, ci sarà anche Cristiano Ronaldo: ecco dove giocherà

Il Mondiale per Club con il nuovo format è una competizione che intriga molto Cristiano Ronaldo che non vuole affatto perderselo. Dopo aver chiuso il rapporto con l’Al Nassr (ufficialmente il contratto scadrà il mese prossimo ndr.), il fuoriclasse portoghese sta cercando di capire chi potrebbe accoglierlo in squadra e sono due i club che si sarebbero fatti avanti: il Botafogo e il Wydad Casablanca.

Il club brasiliano – campione del Sud America e finito nel gruppo B con Paris Saint-Germain, Atletico Madrid e Seattle Sounders – avrebbe mostrato interesse nell’ingaggiare Ronaldo, ma solo con un contratto a breve termine. Il Botafogo potrebbe quindi far giocare a Ronaldo solo il Mondiale per Club per poi liberarlo di nuovo, non dando garanzie al portoghese in ottica futura.

Discorso diverso, invece, per il Wydad Casablanca. Il club del Marocco vorrebbe avere a disposizione Cristiano Ronaldo anche per la prossima stagione e sarebbe pronto ad offrirgli un ricco contratto. Ad oggi sono solo questi due i club che hanno mostrato interesse concreto per Ronaldo, ma tenendo conto che la finestra speciale per le squadre partecipanti alla competizione si aprirà il 1° giugno non è da escludere che possano spuntare fuori altre contendenti.