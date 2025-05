Ora è ufficiale, Inter distrutta: mazzata a poche ore dalla finale

L’Inter non poteva certo aspettarsi una mazzata così pesante a poche ore dalla finale di Champions League: l’ufficialità è appena arrivata.

Mancano sole poche ore all’appuntamento con la finale di Champions League. In casa Inter l’adrenalina è salita ai massimi livelli: i nerazzurri arrivano all’ultimo atto con la consapevolezza di poter portare a casa il trofeo dopo aver eliminato due corazzate come Barcellona e Bayern Monaco. Il Paris Saint-Germain è avversario molto ostico ma la fiducia degli uomini di Simone Inzaghi è davvero tanta e lo stesso si può dire per i tifosi, che sognano di rivivere le stesse emozioni provate a Madrid nel 2010.

Tuttavia l’entusiasmo del popolo interista deve ora fare i conti con una notizia inaspettata che di certo non può fare piacere. Uno dei possibili colpi di mercato dell’Inter è infatti sfumato definitivamente: una bella mazzata per Marotta e Ausilio, che avevano da tempo messo nel mirino il giocatore per rinforzare ulteriormente il già ottimo pacchetto arretrato nerazzurro.

Jonathan Tah ha infatti deciso di accettare la corte del Bayern Monaco. Il difensore tedesco, colonna del Bayer Leverkusen per dieci stagioni, ha messo fine alla lunga avventura con le ‘Aspirine’ per accasarsi con i campioni di Germania. In tutto Tah ha collezionato 401 presenze con il Bayer Leverkusen, mettendo a segno 18 reti: il 2024 è stato l’anno di grazia, con i trionfi in Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa di Germania.

Mazzata a poche ore dalla finale: che beffa per l’Inter

Tah aveva già fatto sapere nei mesi scorsi che non avrebbe rinnovato il suo contratto con il Bayer Leverkusen. I principali top club europei si sono messi subito sulle sue tracce: l’Inter pareva essere una delle pretendenti più accreditate, tenendo conto anche di quanto Marotta sia abile con gli ingaggi a parametro zero.

Nel corso della sua carriera, infatti, il presidente dell’Inter ha messo a segno molti colpi del genere e l’auspicio della tifoseria nerazzurra era proprio che Tah potesse diventare l’ennesimo capolavoro di mercato. Purtroppo per l’Inter le cose sono andate diversamente. Giovedì 29 maggio il difensore tedesco ha firmato un contratto con il Bayern Monaco fino al 2029: indosserà la maglia numero 4.

La dirigenza della Beneamata dovrà quindi concentrarsi su altri obiettivi: ovviamente lo farà a partire da domani, dato che stasera è in programma l’appuntamento con la storia.