Una stella del Manchester City all’Inter, annuncio bomba

Dal Manchester City all’Inter, si infiamma il calciomercato nerazzurro: l’annuncio fa impazzire i tifosi nerazzurri, può succedere davvero

Mancano ormai poche ore al match dell’anno. La Milano nerazzurra rimane col fiato sospeso, in attesa di capire quello che sarà l’esito di Inter-PSG. Una finale sentita, dopo l’ultima persa col Manchester City nell’estate 2023: stavolta, però, gli uomini di Inzaghi partono alla pari dei francesi.

Lo Scudetto finito a Napoli tra le braccia del grande ex Antonio Conte rimane uno smacco che fa male, soprattutto per le tante occasioni perse nel corso della stagione dai nerazzurri. Si ripartirà, in estate, da una sessione di calciomercato che promette scintille e nella quale la dirigenza di Viale della Liberazione intende essere assoluta protagonista. A partire dal centrocampo, reparto cruciale e dal quale potrebbe partire in primis Kristjan Asllani, evidentemente non considerato più così importante da Simone Inzaghi. In attacco, poi, verrà registrata una vera e propria rivoluzione.

L’addio di Joaquin Correa seguito a ruota da quello di Marko Arnautovic è ormai praticamente ufficiale. Niente rinnovo per i due che tra un mese esatto andranno a scadenza, salutando la Milano nerazzurra una volta per tutte. In attesa di capire, poi, quale sarà il destino di Mehdi Taremi, uno dei pochi oggetti misteriosi rimasti un anno dopo il suo approdo ad Appiano Gentile.

Ed è proprio riguardo al reparto avanzato che nelle scorse ore è arrivato un annuncio che può far impazzire di gioia i tifosi dell’Inter. Un grande ex ha lanciato una bomba di mercato clamorosa che, semmai dovesse concretizzarsi, lascerebbe proprio tutti a bocca aperta. Occhi in casa Manchester City, con il club inglese che dopo la deludente annata è pronto a cambiare tanto: Marotta può pensarci davvero.

Dal City all’Inter: l’annuncio è pazzesco

Marco Materazzi con l’Inter ha vinto tanto. Una carriera, da calciatore, prettamente a tinte nerazzurre. Ma ‘Matrix’ nelle scorse ore, in un’intervista concessa a ‘OLBG.com’, si è lanciato in un consiglio di mercato pazzesco per l’attacco dell’Inter del futuro: un nome su tutti, direttamente da Manchester.

Si parla di Jack Grealish, fuoriclasse del Manchester City che piace evidentemente tanto all’ex centrale nerazzurro. Grealish all’Inter? Materazzi non ha il minimo dubbio, non vedrebbe l’ora di poterlo ammirare con la maglia nerazzurra addosso. Al di là delle concrete possibilità, il parere dell’ex difensore non lascia dubbi.

“Grealish? È un giocatore di altissimo livello. Sarei felice se si trasferisse dal Manchester City all’Inter”, ha detto Materazzi ‘suggerendo’ alla dirigenza di Viale della Liberazione quello che sarebbe a conti fatti un colpo da sogno. Sotto contratto fino al 30 giugno 2027, Grealish in questa stagione ha collezionato 32 presenze con 3 gol e 5 assist vincenti tra campionato e coppe.