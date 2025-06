Il nuovo bomber della Juve arriva dal Real Madrid, ma solo in prestito: il nome è una bomba

Il nuovo bomber per la Juventus arriva dal Real Madrid: i bianconeri lo chiedono in prestito, il nome lascia i tifosi senza parole

Sono giorni caldissimi in casa Juventus dove è in corso un vero e proprio riasset dirigenziale che ha già mietuto la prima vittima, vale a dire Cristiano Giuntoli, finito da tempo nel mirino della proprietà assieme ai suoi collaboratorie

L’ormai ex direttore sportivo dei bianconeri non è stato mandato via solo per le ultime fallimentari scelte di mercato, ma anche per il rapporto con gli allenatori, in particolare con Thiago Motta verso il quale c’è stata insofferenza. Giuntoli è stato indicato come uno dei principali responsabili per il fallimento sportivo della Juventus che ha deciso così di dare un taglio netto, decidendo di farlo fuori e di puntare su un’altra figura al suo posto.

In attesa dell’ufficialità, la posizione occupata da Giuntoli dovrebbe essere ricoperta da Matteo Tognozzi, ex capo scouting bianconero e pronto a tornare a Torino con più potere decisionale in chiave mercato. Ad affiancare Tognozzi ci sarà Giorgio Chiellini che in questi giorni ha fatto le sue veci ad interim, non riuscendo però a lasciare il segno per quanto riguarda la questione allenatore. Una volta definita l’area sportiva, per la Juventus sarà tempo di pensare al mercato dove c’è tanto lavoro da fare.

La stagione appena trascorsa è stata un disastro per i bianconeri, qualificatisi in Champions League per il rotto della cuffia e desiderosi ora di riscattarsi. Per farlo c’è bisogno di un mercato importante e la Juventus è decisa a regalarsi dei colpi che vadano a scaldare l’ambiente. Uno di questi potrebbe arrivare dal Real Madrid che avrebbe aperto alla cessione del talento Endrick.

Juventus, occhi su Endrick per l’attacco: il Real Madrid apre al prestito

Nel corso dell’anno, soprattutto nella seconda parte di stagione, ad Endrick è stato concesso poco spazio da parte di Ancelotti che lo ha utilizzato più in Copa del Rey. Il brasiliano non è rimasto soddisfatto del minutaggio accumulato e, nonostante ora sia arrivato Xabi Alonso, stando a quanto riportato da OK Diario, avrebbe chiesto di andare via. Sulle sue tracce si sarebbe messa la Juventus che avrebbe chiesto al Real Madrid la cessione in prestito secco.

Una soluzione che aggrada i Blancos che non solo continuerebbero ad essere i proprietari del cartellino di Endrick, ma gli permetterebbero di crescere ulteriormente mandandolo a giocare in uno dei club più importanti d’Europa. Anche per l’esterno d’attacco brasiliano la Juventus rappresenterebbe un’opportunità importante in quanto avrebbe più possibilità di giocare da titolare rispetto a quante ne abbia a Madrid.

La Juventus, però, se vorrà accaparrarsi Endrick dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita. Oltre ai bianconeri, infatti, anche altri tre club di Serie A hanno mostrato interesse per il talento brasiliano del Real, ovvero Milan, Napoli e soprattutto Como che vorrebbe ripetere quanto fatto con Nico Paz.