Inter beffata: il difensore ha un accordo con un altro club di Serie A

Il difensore sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, il calciatore si sarebbe cominciato a sentire anche con altre squadre, stanco di aspettare l’affondo decisivo da parte dei nerazzurri. Tra queste una storica rivale dell’Inter sembrerebbe averlo convinto non solo a livello economico ma anche sotto l’aspetto progettuale, ed è per questo che il difensore potrebbe addirittura arrivare a preferire questa soluzione rispetto a quella interista.

Nulla di confermato, sia chiaro, anche perché le cose potrebbero ribaltarsi da un momento all’altro, ma la sensazione è che la strada intrapresa non abbia come meta finale la Milano nerazzurra.

Inter beffata da una rivale nella corsa al difensore

Dopo la delusione in finale di Champions League ne potrebbe arrivare presto un’altra per l’Inter, ma sul fronte del calciomercato questa volta. Stando alle ultime notizie, infatti, il club nerazzurro rischia seriamente di rimanere beffato nella corsa ad uno degli obiettivi dichiarati della sua estate, calciatore che sarebbe stato esplicitamente richiesto da Simone Inzaghi per andare a rinforzare la sua retroguardia.

Per un momento l’Inter è anche sembrata essere la squadra in vantaggio per l’ingaggio del difensore, che nel frattempo si sarebbe cominciato a guardare intorno valutando anche altre soluzioni per il proseguo della sua carriera. Ed una di queste parrebbe averlo convinto più di quanto non abbia fatto in precedenza quella nerazzurra, che da prima scelta assoluta è adesso diventata addirittura un’alternativa qualora questo primo scenario non dovesse concretizzarsi, a patto che comunque qualcosa di concreto si registrerà nei prossimi giorni

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il Milan di Igli Tare starebbe seriamente valutando la possibilità di anticipare l’Inter nella corsa a Mario Gila, difensore centrale della Lazio che dalle parti di Milanello sarebbe apprezzato anche da Massimiliano Allegri.

Doppia fregatura per l’Inter

Mario Gila potrebbe non essere l’unico calciatore che Milan e Inter si contenderanno nel prossimo calciomercato estivo. Oltre al difensore della Lazio ed al capitano del Torino Samuele Ricci, dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero messo nel mirino anche un altro calciatore che Giuseppe Marotta e dirigenza starebbero seguendo già da diversi mesi.

Secondo la Gazzetta, infatti, tra i tanti nomi che Igli Tare starebbe valutando per andare a rinforzare la difesa si Massimiliano Allegri rientrerebbe anche quello di Jaka Bijol, che in occasione dell’ultima giornata di campionato è uscito allo scoperto annunciando la sua volontà di compiere il definitivo salto di qualità in carriera andando via da Udine. E chissà che questo non si possa realizzare proprio nella Milano rossonera invece che in quella nerazzurra, anche se i discorsi per Bijol sono leggermente più complicati considerato l’interesse anche del Napoli.