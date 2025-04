Calciomercato: Inter scatenata, lo vogliono per il Mondiale per Club

L’Inter pensa al futuro ed ha già pronto il prossimo colpo da novanta per la sessione estiva. L’idea di Marotta è strapparlo alla concorrenza i primi di giugno, all’apertura della sessione extra che sarà importante anche per il Mondiale per Club.

I nerazzurri sognano in grande e l’idea del triplete, adesso, circola con insistenza nell’ambiente nerazzurro. Intanto, il compito della società è programmare la prossima stagione che sarà ricca di novità a partire dal mercato in entrata che regalerà ad Inzaghi diversi giocatori.

E’ previsto, infatti, un grande via vai con giocatori che sono già con le valigie in mane ed altri pronti ad entrare. L’obiettivo della società sarà quello di abbassare l’età media, aggiungendo talento ad una rosa che al momento resta una delle più forti del campionato italiano.

Marotta non intende abbassare il livello qualitativo della rosa. Anzi. L’obiettivo del presidente è migliorare l’organico aggiungendo dei giocatori giovani ma di prospettiva, capaci di contribuire alla crescita della squadra.

Ci sono già diversi profili nel mirino della società che sta sfruttando questi mesi per fare il punto della situazione sul mercato che sarà.

Calciomercato Inter: chi prendono per il Mondiale per Club?

Si sblocca il mercato in entrata dell’Inter con la società che spera di arrivare fino in fondo in Champions League.

Il gruzzoletto che può arrivare dalla massima competizione Uefa può essere decisivo in vista della prossima stagione con il mercato estivo che potrà regalare delle grandi sorprese sul fronte delle entrate.

Infatti, nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi contatti con l’agente del calciatore che è lo stesso di Lautaro Martinez. Marotta vuole stringere il cerchio per trovare l’intesa con la Lazio e portare all’Inter Mario Gila, che è il difensore scelto dalla società per la prossima stagione. A riportare la notizia è calciomercato.com

Mario Gila all’Inter?

Ci sono diversi nomi nella lista della spesa dell’Inter che cerca con insistenza un nuovo difensore centrale. Da Solet ai due bolognesi Beukema e Lucumi fino a Mario Gila che ha ripreso le quotazioni in questi ultimi giorni.

Infatti, il classe 2000 ha impressionato gli scout nerazzurri che adesso devono trovare il modo per strapparlo alla Lazio che con l’Inter non ha dei buoni rapporti. Ecco perché sarà veramente complesso trovare una soluzione.

Ad Alejandro Camano, stesso agente di Gila e Lautaro, il compito di trovare una sintesi e convincere Marotta e Lotito a chiudere questo affare con la valutazione di Gila che è cresciuta di tanto dopo l’ultima stagione disputata con i biancocelesti.

Infatti, per prendere Gila dalla Lazio serviranno almeno 30-35 milioni di euro. Una cifra importante che è nelle corde dell’Inter che ha deciso di completare il reparto difensivo con l’arrivo di un giovane di qualità.