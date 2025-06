Juventus, novità Yildiz: cambia il futuro, firma dopo il Mondiale

Il futuro di Kenan Yildiz alla Juventus sta cambiando in queste settimane: pronto a firmare subito dopo il Mondiale per Club.

Tra i giocatori migliori della rosa bianconera c’è sicuramente il campione turco che anche in questa stagione è stata decisivo per portare la sua squadra al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Avrebbe potuto fare molto di più ma è stato fermato anche dalle prestazioni della squadra che non sono state sempre eccellenti e da qualche infortunio di troppo che ne ha frenato l’ascesa.

La Juventus ha bisogno di una vera e propria rivoluzione estiva per permettersi di crescere e di diventare più forte e ora può cambiare anche il futuro di Yildiz.

Calciomercato Juventus: cambia subito il futuro di Yildiz

Il futuro della Juventus può avere dei risvolti importantissimi immediatamente dopo il Mondiale per Club. La situazione è da tenere sotto controllo perché ci sono delle novità che possono stravolgere in toto la rosa attuale, a partire dalla scelta sul prossimo allenatore.

Kenan Yildiz è stato uno dei migliori della stagione bianconera, uno dei pochi a salvarsi con prestazioni sempre, o quasi, sopra la sufficienza e ora è finito nel mirino di altri grandi club.

Secondo le ultime notizie di mercato, sta cambiando in queste ore il futuro di Kenan Yildiz: il turco è ambito dai grandi club internazionali.

Futuro Yildiz: la Juventus vuole blindarlo

Kenan Yildiz è uno dei calciatori più forti della Juventus e anche dell’intera Serie A e per questo ha attirato su di sé l’interesse di tanti top club che sono pronti a offrirgli contratti importanti per farlo firmare.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus vuole blindare Yildiz. Per creare un progetto vincente, infatti, bisogna partire da basi solide e il per i bianconeri riuscire a trattenere il turco sarebbe un punto di forza molto importante da cui creare il futuro.

L’obiettivo della Juventus è quello di rinnovare ancora una volta il contratto di Yildiz. La scorsa estate firmò un nuovo accordo offrendogli anche la maglia numero 10 e dopo le preoccupazioni degli ultimi mesi ora cresce la speranza di vederlo ancora in bianconero.

Yildiz ancora con la Juventus: firma dopo il Mondiale

La Juventus vuole trattenere Yildiz e lo stesso calciatore si sente bene in bianconero e vuole restare alla Juventus per continuare a crescere. Dopo il Mondiale per Club potrebbe esserci la svolta definitiva per la firma sul nuovo contratto.

I club spagnoli e inglesi sono pronti a offrire fino a 50 milioni per acquistare Yildiz ma la Juve non ha intenzione di cederlo e vuole costruire sulle spalle del numero 10 il proprio futuro.