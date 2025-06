Addio Juventus, va in rossonero per 35 milioni

La Juventus sta per salutarlo, il suo futuro sarà lontano da Torino: sì ai rossoneri, firma per 35 milioni di euro

Saranno giorni, al massimo settimane, di grande attesa in casa Juventus. La scelta del nuovo allenatore dirà tanto sulle ambizioni della proprietà che, dopo aver visto sfumare in via ufficiale il grande ritorno di Antonio Conte, deve correre ai riparli. E deve farlo più che celermente.

Igor Tudor in attesa, la sensazione che alla fine il mister croato – sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2026 – lascerà la Torino bianconero. Nonostante un quarto posto e la qualificazione Champions in tasca, nonostante l’aver rimediato all’evidente errore di affidare la squadra a Thiago Motta ad inizio stagione. Una Juventus che ha intenzione di cambiare moltissimo pur mantenendo alti gli obiettivi per la stagione che verrà: tornare a lottare per lo Scudetto, questo è certo, ma anche provare a ben figurare in Champions League come ha fatto (salvo il disastroso epilogo) l’Inter di Inzaghi.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e così la dirigenza torinese non può non pensare ai nomi da portare a Vinovo nei prossimi mesi. Si partirà, tuttavia, dagli addii per fare spazio ai nuovi innesti. Quello di Andrea Cambiaso, possibile, visto l’interesse crescente dalla Premier League. Così come quello assai probabile di Douglas Luiz, vero flop dell’ultima stagione e già fuori dai piani futuri della Vecchia Signora.

C’è un reparto che però necessiterà di maggiori accorgimenti: l’attacco. La partenza di Dusan Vlahovic è inevitabile. Il 25enne di Belgrado non ha trovato l’accordo coi bianconeri per rinnovare il contratto che scadrà tra dodici mesi. E così sarà addio, senza se e senza ma.

Juve, addio da 35 milioni: è una mazzata

In attesa di capire il destino di Kolo Muani – per il quale si potrebbe lavorare col PSG per tentare di trattenerlo a Torino – e quello di Milik, quasi mai a disposizione quest’anno visti i tanti infortuni, c’è un altro nome che potrebbe salutare definitivamente la Vecchia Signora durante i mesi estivi, per vestire la maglia rossonera.

Arnaud Kalimuendo, punta 23enne di proprietà del Rennes che la Juve segue da tempo, sarebbe finito in cima alla lista del Bayer Leverkusen. La squadra rossonera, piazzatasi seconda in Bundesliga dietro al Bayern, ha recentemente perso Xabi Alonso in panchina. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, grande esperto di mercato, la società tedesca sarebbe in pole position. Su ‘X’ l’aggiornamento del reporter non è passato in osservato.

“Il Bayer Levekursen sta spingendo per Arnaud Kalimuendo! L’attaccante francese è un obiettivo chiave mentre il club di prepara ad eventuali partenze. Anche Juventus, Monaco e West Ham sono interessate”, ha scritto Konur. Poi la precisazione sul prezzo che servirà per strappare Kalimuendo al Rennes nelle prossime settimane.

“Il Rennes chiede 30-35 milioni di euro“, ha concluso l’esperto di mercato. Se il Bayer Leverkusen come sembra dovesse spingere il piede sull’acceleratore, per la Vecchia Signora non vi sarebbe scampo. La punta transalpina, cresciuta nelle giovanili del PSG, quest’anno ha segnato 18 gol con 4 assist in 34 apparizioni complessive.