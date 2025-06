L’Inter saccheggia la Lazio: scambio folle, la risposta di Lotito

Il ko in Champions League è ancora duro da digerire in casa Inter con i nerazzurri che cercano sul mercato di riscattarsi andando a trovare le giuste pedine per sistemare la rosa.

Una sconfitta così dura non era preventivabile in casa Inter con i nerazzurri che hanno concluso la stagione arrivando in fondo in tutte le competizioni ma senza riuscire ad alzare un trofeo.

Il 5-0 subìto contro il PSG a Monaco di Baviera pesa come un macigno per l’Inter che ora dovrà cercare di ricomporre i cocci e cercare di lavorare al meglio in vista del mondiale per club e della prossima stagione che dovrà essere quella del riscatto per i nerazzurri. Giuseppe Marotta, insieme a Piero Ausilio, è al lavoro per cercare le giuste pedine da inserire nella rosa e provare ad essere ancora più competitivi della scorsa stagione. Nel mirino è finito un calciatore della Lazio che potrebbe fare al caso della società meneghina.

L’Inter propone uno scambio alla Lazio: arriva la risposta dei capitolini

Stando a quanto affermato da Orazio Accomando su X, l’Inter avrebbe chiesto alla Lazio il cartellino di Rovella, giocatore che i biancocelesti dovranno riscattare obbligatoriamente dalla Juventus. Sul piatto sarebbe stato messo Asllani più un conguaglio economico con Lotito che ha risposto con un secco no.

Rovella piace molto a Simone Inzaghi che in queste ore sta cercando di capire quale sarà il suo futuro in casa nerazzurra. Non sembra esserci ancora una certezza assoluta per quello che riguarda la panchina nerazzurra ma, nel frattempo, il mercato va avanti. Il centrocampista della nazionale italiana è un profilo che piace molto anche alla società essendo italiano e giovane con una rosa come quella dell’Inter che andrà profondamente ritoccata.

L’assenza dalle prossime coppe europee porterà la Lazio a cedere qualche pezzo importante per fare cassa e sistemare i propri conti ma a centrocampo il sacrificato potrebbe essere Guendouzi. Durante la settimana ci saranno diversi incontri con gli agenti dei calciatori per capire quale futuro attenderà i punti fermi della rosa.

L’ex giocatore di Genoa e Monza era finito anche nel mirino del Milan che ha però desistito dalla corsa al centrocampista della Lazio per via delle alte richieste di Claudio Lotito con il presidente biancoceleste che chiede circa 30 milioni di euro per il proprio mediano. Una somma che i rossoneri non possono permettersi considerato il fatto che il Milan, al pari della Lazio, non sarà presente nelle prossime coppe europee.