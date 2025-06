Occasione Farioli: arriva in Serie A, sciolte le riserve

Aggiornamenti sul futuro di Francesco Farioli, ecco le ultimissime notizie sul destino del tecnico che è pronto a firmare per un’altra squadra.

Reduce dall’esperienza in Olanda, alla guida dell’Ajax, Francesco Farioli è attualmente libero visto che ha interrotto il suo contratto con il club di Amsterdam.

La decisione è maturata a seguito della mancata vittoria del campionato, con i lancieri che nelle ultime giornate sono stati rimontati dal Psv, che alla fine ha vinto il titolo in Eredivise.

Alla ricerca di una nuova sistemazione, nelle ultime ore sono emerse altre piste per il tecnico italiano che non ha mai allenato in Serie A.

Alla ricerca di un tecnico, nelle ultime ore si sono alzate le quotazioni di Francesco Farioli che può finalmente approdare in Serie A.

L’allenatore è fra i candidati per la panchian della squadra italiana che ha sondato la disponibilità anche di Baroni, che nelle prossime ore formalizzerà il suo addio dalla Lazio, e Gilardino.

Farioli in Serie A: nuovi aggiornamenti

Giugno è il mese della svolta per alcuni club, che sono pronti ad intraprendere dei nuovi percorsi con altri allenatori in panchina.

L’addio inaspettato del mister, ha aperto un vuoto all’interno dello staff con la dirigenza che s’è trovata spiazzata dalla scelta del tecnico di lasciare in fretta e furia il club.

La direzione sportiva si è trovata impreparata anche se, per fortuna, c’è il tempo a disposizione per rimediare.

E tra le varie soluzioni sondate dal club c’è anche quella di Francesco Farioli che è pronto ad intraprendere un nuovo percorso in Serie A.

L’allenatore, allievo di De Zerbi, che ha avuto tante esperienze all’estero in questi anni, avrebbe la possibilità di guidare, per la prima volta in carriera, una squadra del campionato italiano.

Il suo profilo è al vaglio della dirigenza che scioglierà i dubbi prossimamente.

Farioli Fiorentina: nuovi aggiornamenti

Secondo quanto raccolto dalla redazione di tmw, nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi contatti per il nuovo allenatore. In lista è finito anche Francesco Farioli che può essere un candidato a sorpresa per la dirigenza che sta valutando anche i profili di Baroni e Gilardino.

Il sogno, però, resta Pioli che è in contatto anche con l’Atalanta.

I prossimi giorni saranno decisivi con i viola che dovranno sciogliere i dubbi riguardo il nome del prossimo allenatore che dovrà raccogliere l’eredità di Palladino.