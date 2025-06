Pirlo è pronto a dire sì: ritorno a sorpresa in Serie A

Si avvicina a sorpresa il ritorno in Serie A per Andrea Pirlo: l’ex tecnico della Juventus pronto a dire sì all’offerta del club

Fermo ormai da quasi un anno dopo la brevissima esperienza alla guida della Sampdoria che lo esonerò dopo poche giornate, Andrea Pirlo si prepara a tornare in panchina il prossimo anno.

L’ex tecnico della Juventus ha ricevuto alcune proposte allettanti dal Medio Oriente, in particolar modo dagli Emirati Arabi Uniti, ma il valzer di panchine che si è scatenato in Italia le ha messe tutte in stand-by. L’intenzione di Pirlo, infatti, sarebbe quella di continuare ad allenare in Italia in quanto un trasferimento verso gli Emirati Arabi o l’Arabia Saudita potrebbe già porre un freno alla sua carriera di allenatore emergente.

Il nome di Pirlo è stato accostato di recente anche ad alcuni club della Serie B come ad esempio il Monza alla ricerca del sostituto di Alessandro Nesta. Con il club biancorosso non ci sono stati ancora contatti, anche perché l’ex centrocampista non è il primo nome sulla lista di Galliani che sta sondando anche altre piste. Tuttavia, per Pirlo potrebbero presto aprirsi di nuovo le porte della Serie A e ci sarebbe un club vicinissimo al tecnico lombardo, ovvero il Pisa che saluterà Filippo Inzaghi.

Pirlo vicinissimo al Pisa: il tecnico orientato a dire sì

Il Pisa ha deciso di puntare su Andrea Pirlo per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha dato a Filippo Inzaghi l’ok per trattare con altre squadre e l’allenatore sembra sempre più vicino al Palermo. Subito dopo aver liberato Inzaghi, il Pisa si è messo alla ricerca del sostituto e la scelta è ricaduta su Pirlo che nelle ultime ore si è avvicinato fortemente alla panchina nerazzurra.

I contatti tra le parti sono stati continui e frequenti e Pirlo è orientato a dire sì all’offerta del Pisa che spera di poter annunciare l’arrivo dell’allenatore quanto prima per poi programmare la prossima stagione. La Serie A non si prospetta certo una passeggiata per il club nerazzurro che ha intenzione, però, di costruire un progetto importante che gli permetta di consolidarsi presto in massima serie e far capire che la promozione ottenuta quest’anno non è stata un caso.

Pirlo è attratto dall’ambizioso progetto nerazzurro e crede che l’esperienza al Pisa possa permettergli di riscattarsi dopo l’infelice parentesi alla Sampdoria. Inoltre, per l’ex giocatore sarebbe la seconda esperienza da allenatore in Serie A dopo quella con la Juventus dove in un solo anno, tra mille difficoltà, portò i bianconeri in Champions League e vinse la Coppa Italia.