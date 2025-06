Torna Alvaro Morata, destinazione inimmaginabile

Destinazione completamente a sorpresa per Alvaro Morata: l’attaccante del Milan sogna il clamoroso ritorno

Il futuro di Alvaro Morata è divenuto un argomento molto delicato per il Milan che lo scorso gennaio ha fatto di tutto per liberarsi dell’attaccante spagnolo, finendo per mandarlo in prestito al Galatasaray.

Il rapporto con Paulo Fonseca prima e con Sergio Conçeiçao poi (i due furono anche protagonisti di un confronto acceso ndr.) non è mai sbocciato e nell’ultima sessione di mercato Morata è volato ad Istanbul. Con la maglia del Galatasaray, l’attaccante ex Juventus e Real Madrid è riuscito a riscattare una prima parte di stagione orrenda con una seconda parte di alto livello, mettendo a segno 6 gol in sei mesi.

Seppur non siano state tante marcature, considerata anche l’alta concorrenza che ha trovato in Turchia, Morata è stato decisivo per la vittoria del titolo da parte del Galatasaray che lo aveva prelevato in prestito oneroso di 6 milioni di euro fino a gennaio 2026. Il club turco è rimasto soddisfatto dal rendimento di Morata e sta già pensando di prolungare il periodo di prestito fino a giugno del prossimo anno.

Tuttavia, il problema sorge proprio qui, visto che Morata vorrebbe lasciare la Turchia e fare un clamoroso ritorno in Spagna da dove gli sarebbero già arrivate due offerte.

Milan, Morata bloccato dal Galatasaray: lo spagnolo spinge per tornare in Liga

Alvaro Morata sogna di tornare in Spagna per chiudere la propria carriera e concedersi l’ultimo ballo in Liga, ma ad oggi l’attaccante spagnolo di proprietà del Milan è praticamente bloccato dal Galatasaray. Avendolo acquistato in prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe esercitare prima di gennaio 2026 (o giugno qualora venga prolungato il periodo di prestito ndr.), il club turco lo ha praticamente incatenato a sé.

Stando a quanto riportato da MARCA, due club spagnoli si sarebbero già fatti avanti per l’ex attaccante di Real Madrid e Juventus che sulla sua scrivania si ritrova le offerte di Getafe, squadra che lo ha cresciuto calcisticamente, e Siviglia. Dipendesse da lui, Morata tornerebbe subito in Liga, ma l’intricata situazione contrattuale con il Galatasaray rende difficile, se non impossibile questo suo ritorno.

L’unica speranza di Morata è riposta nel Milan che, pagando una penale, potrebbe interrompere in anticipo il periodo di prestito, richiamandolo alla base, per poi trattare con i due club interessati. Tuttavia, al momento questa è un’ipotesi assai improbabile visto che i rossoneri non vogliono rompere l’accordo con il Galatasaray visto che c’è un riscatto di quasi 8-9 milioni di euro di mezzo, rischiando poi di non trovare l’accordo con gli altri club. Per Morata, dunque, le possibilità di giocare in Liga il prossimo anno sono molto basse.