Esplode la bomba dopo la finale: “Inzaghi subito alla Juve”

Simone Inzaghi alla Juventus, la suggestione di calciomercato sollevata dopo il ko in finale di Champions da parte dell’Inter: ed è subito bufera

Lascia strascichi decisamente dolorosi, la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League. Come due anni fa, i nerazzurri si fermano all’ultimo atto della principale competizione europea, ma stavolta si tratta di un ko molto diverso, arrivato in proporzioni e modalità assai pesanti. Lo 0-5 incassato dal Psg è una disfatta storica.

Prestazione semplicemente perfetta da parte dei francesi, che hanno dato una lezione di gioco agli avversari. Ma l’atteggiamento dell’Inter è stato disarmante. Alla vigilia, sarebbe stato difficile immaginare una tale disparità in campo. E inevitabilmente, per i nerazzurri, si aprono delle necessarie riflessioni. Se già prima, si aveva la sensazione che la squadra dovesse andare incontro a un profondo rinnovamento, per limiti anagrafici di diversi giocatori, ora è plausibile immaginare una autentica rivoluzione. Che potrebbe riguardare anche altri aspetti.

Si discute molto della posizione di Simone Inzaghi, il cui futuro è in bilico, nonostante nelle settimane scorse le dichiarazioni delle parti in causa paressero improntate alla voglia di proseguire insieme tra lui e l’Inter. Ora, l’addio è una possibilità concreta, anche perché sullo sfondo ha preso forza la cospicua offerta dell’Al Hilal al tecnico. Ma spunta, in maniera abbastanza sorprendente, anche un’altra eventualità: quella di vedere Simone Inzaghi alla Juventus, alla ricerca di un allenatore.

Simone Inzaghi, la provocazione di Crosetti: “Alla Juventus per coerenza”

Si tratta, in realtà, non di una vera e propria notizia di mercato, ma di una provocazione lanciata dal giornalista Maurizio Crosetti di ‘Repubblica’, pochi minuti dopo la conclusione della finale di Monaco di Baviera.

Sul suo profilo ‘X’, infatti, Crosetti ha scritto: “A questo punto Simone Inzaghi dovrebbe andare alla Juventus per coerenza“, richiamando la seconda sconfitta in finale di Champions in tre anni per l’allenatore piacentino e associandola ironicamente alla tradizione negativa dei bianconeri sempre nelle finali europee. Un messaggio che per la verità non è stato ben accolto dalla community, in tanti hanno risposto con toni piuttosto accesi alla battuta del cronista. Di certo, resta, come motivo di interesse da seguire, sia la vicenda di Inzaghi, che quella della panchina della Juventus, per capire, a stretto giro di posta, come potrà andare a finire effettivamente.