Accelerata improvvisa per David: anticipate Inter e Napoli

Niente Napoli o Inter nel suo prossimo futuro. Jonathan David ha infatti raggiunto un accordo con un altro club di Serie A.

Decisiva l’accelerata delle ultime ore, con la storica società italiana che non ha perso tempo stringendo subito la presa sull’attaccante canadese, che si è detto entusiasta della possibilità di cominciare questa nuova avventura in carriera. Da capire adesso entro quanto tempo arriverà la definitiva fumata bianca, anche perché è un attimo che la concorrenza, italiana e non, si reinserisca prepotentemente nella corsa a David, che in questo caso ha ovviamente il pallino del gioco nelle sue mani essendo un parametro zero tanto richiesto.

Accelerata improvvisa per David: si chiude

Jonathan David è sempre più vicino a firmare con la sua nuova squadra. Essendo un parametro zero particolarmente appetibile, il nome del canadese nel corso di queste settimane è stato accostato con insistenza a diversi top club europei, ma il suo futuro sembrerebbe essere in Serie A.

Anche in questo caso Inter e Napoli si credeva fossero le due squadre in piena lotta per l’ex 9 del Lille, ma la verità è che sotto traccia Jonathan David avrebbe raggiunto con un altro club italiano. Il canadese sarebbe in realtà ancora in trattativa, dato che non ci sarebbe ancora stata la definitiva fumata bianca, ma la sensazione è che la strada intrapresa non abbia per l’appunto come meta finale né Napoli né tanto meno la Milano nerazzurra.

Stando ai colleghi di Tuttosport, infatti, alla fine potrebbe essere la Juventus la squadra a spuntarla per Jonathan David, complice anche l’accelerata improvvisa che si sarebbe registrata dalle parti della Continassa per volontà del nuovo direttore generale Comolli, che a colloquio prima con Giorgio Chiellini e poi con Igor Tudor avrebbe deciso di provare questo affondo per l’attaccante canadese che ovviamente si sarebbe detto entusiasta della possibilità di intraprendere questa nuova avventura.

Non solo Jonathan David

La Juventus vuole prepararsi al meglio per il prossimo Mondiale per Club, motivo per il quale Comolli avrebbe intenzione di chiudere per Jonathan David prima per la partenza per gli States. Il tutto dipenderà molto anche da chi sarà il nuovo allenatore, ma un’opportunità come il canadese è meglio non scapparsela sfuggire.

L’ex 9 del Lille non sarebbe l’unica priorità della Juventus in questo calciomercato. Stando ai colleghi di Tuttosport, infatti, la Juventus starebbe lavorando con il PSG per il prolungamento del prestito di Randal Kolo Muani, ad ulteriore conferma del fatto che si potrà anche continuare con Igor Tudor in panchina, ma nei piani della Vecchia Signora del futuro non c’è spazio per Dusan Vlahovic.