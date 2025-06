De Laurentiis contro la Juventus, accuse pesanti: ora scatena il caos

Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa per presentare la prossima stagione del Napoli: c’è un attacco alla Juventus.

La vittoria dello Scudetto ha portato tanta consapolezza al mondo Napoli che ora sta sognando in grande, sia dal punto di vista del mercato che per quello che riguarderà, poi, gli obiettivi sportivi da poter perseguire nella prossima stagione. Ci sono già molti nomi sul mercato che possono fare al caso della squadra di Antonio Contre ma il patron azzurro sta valutando diverse situazioni.

La lunga conferenza stampa di De Laurentiis ha toccato tanti temi importanti in vista della prossima stagione: ci sono anche delle pesanti accuse alla Juventus.

Il caratterre di De Laurentiis è ben noto a tutti nel mondo del calcio. Il presidente del Napoli è estremamente fumantino e capace di aizzare polemiche anche nei momenti più calmi: la sua strategia di comunicazione spesso coinvolge anche gli altri club di calcio o le istituzioni e per giorni si parla dei suoi argomenti.

Anche durante la conferenza stampa per la presentazione dei ritiri del Napoli a Dimaro e a Castel Di Sangro è arrivato un momento cruciale che passerà sicuramente agli highlghts per quanto pronunciato dal numero uno del Napoli.

Nel suo dibattito con la stampa presente in conferenza, Aurelio De Laurentiis non ha dimenticato di lanciare un u Il Mattino stamattina c’era scritto che noi e la Juve siamo stati quelli che negli ultimi hanno raggiunto i massimi livelli con una certa costanza. Lei sa che la squadra del nord non ha giocato sempre in maniera chiara. Io vi assicuro che il Napoli ha sempre giocato in maniera chiara. Il mio è un modus vivendi Il numero uno azzurro si è soffermato su un articolo apparso sulle colonne de ‘Il Mattino’ che equiparava le forze di Napoli e Juventus negli ultimi 10 anni.

“C’era scritto che noi e la Juve siamo stati quelli che negli ultimi hanno raggiunto i massimi livelli con una certa costanza”, ha detto De Laurentiis “ma voi sapete che la squadra del nord non ha giocato sempre in maniera chiara”.

“Io vi assicuro che il Napoli ha sempre giocato in maniera chiara. Il mio è un modus vivendi”, ha poi concluso il presidente del Napoli, di fatto attaccando la Juventus sull’aspetto dell’onestà sportiva.

Affare De Bruyne: De Laurentiis svela tutto

Dopo l’attacco alla Juventus, poi, De Laurentiis si è soffermato anche sui temi caldi che riguardano il Napoli, come l’accordo imminente per Kevin De Buyne.

“L’operazione è nata tre mesi fa ma non è la più importante mai fatta. De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, ma con una certa età. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo da affrontare quattro competizioni”